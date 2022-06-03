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Как не стоит открывать бутылку шампанского

Как не стоит открывать бутылку шампанского

Автор:
03 июня 2022 09:58
Метки: Девушка   в мире   видео   люди   неудача   прикол   фейл   шампанское   
1613
1
1
Девушка на своим примером доказала, что с шампанским стоит обращаться осторожно. Если вам захочется открыть бутылку с данным напитком, то не повторяйте ошибки героини видео.
Как не надо открывать бутылку шампанского.

Источник:

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Метки: Девушка   в мире   видео   люди   неудача   прикол   фейл   шампанское   
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9  комментариев
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4k
Горожанин Час назад
Потеря глаза или его тяжёлая травматизация - частый итог открытия бутылки шампанского.
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474
HalloFreeSpace 59 минут назад
кстати, хрусталик выбивает на раз ...
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13k
U55R Час назад
Несколько раз пересмотрел. Не смог отказать себе в удовольствии.
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29k
Slonyash Час назад
Дурёха!
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38k
Александр 2 часа назад
Жирным вообще по жизни не прет...
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Бутылку с карбидом я бы ей не доверил. Встряхнул - сразу бросай и беги.
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Alex Chebrikov

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