Как не стоит открывать бутылку шампанского

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Девушка на своим примером доказала, что с шампанским стоит обращаться осторожно. Если вам захочется открыть бутылку с данным напитком, то не повторяйте ошибки героини видео.
Как не надо открывать бутылку шампанского.
Источник:
АНТИФИШКИ
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