Телеведущая опростоволосилась во время приготовления еды на утреннем шоу

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В сети начинает набирать популярность видео, снятое несколько лет назад в Швеции. Во время утреннего шоу телеведущая решила пожарить сырные звездочки, но переоценила свои кулинарные навыки.
У хозяюшки что-то пошло не так.
Источник:
АНТИФИШКИ
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как человек который умеет блины подкидывать на сковороде - даже я делаю это с большой осторожностью)