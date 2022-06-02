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Телеведущая опростоволосилась во время приготовления еды на утреннем шоу

Телеведущая опростоволосилась во время приготовления еды на утреннем шоу

Автор:
02 июня 2022 09:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   женщина   неудача   прикол   телеведущая   фейл   швеция   
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В сети начинает набирать популярность видео, снятое несколько лет назад в Швеции. Во время утреннего шоу телеведущая решила пожарить сырные звездочки, но переоценила свои кулинарные навыки.
У хозяюшки что-то пошло не так.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   женщина   неудача   прикол   телеведущая   фейл   швеция   
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12  комментариев
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3k
Frank Borman 43 минуты назад
У бабы мозг - не самый важныей ее орган. Главное - сиськи, попа и пельмень.
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15k
Вася 4 минуты назад
Ссылка coub.com
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70k
Viktor 5 минут назад
Срочно выдать!

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2k
cfhfwby 15 минут назад
Эта корова, наверное, даже в сортире пользуется услугами домработницы.
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5k
Дмитрий 16 минут назад
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16k
scorpick 16 минут назад
Вспоминается "Пока все дома" у Дианы Гурской. Я, говорит, люблю баловать своих сдобными булочками. Насыпала прямо на стол муку, налила водички и что-то там пожамкала своими длинющими ноктями. Попачкала ручонки и сразу пошла мыть. И в следующем кадре вуаля! Красивые румяные булочки уже в вазе. Шведы нифига не умеют снимать такие шоу!)))
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2k
Copycat 22 минуты назад
не не) пытаться подкинуть еду на сковороде что бы та перевернулась - это очень надо уметь, и даже когда ты вроде бы умеешь очень легко напортачить)

как человек который умеет блины подкидывать на сковороде - даже я делаю это с большой осторожностью)
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7k
0rfans 40 минут назад
Кулинар! (с)
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15k
куджо 2 часа назад
Ну может она в постели хороша?
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464
HalloFreeSpace 2 часа назад
Хозяюшка )
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