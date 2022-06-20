Неудачная операция по переселению пчёл

1165
1
1
Пчелы решили построить себе дом в не самом подходящем месте, и мужчины решили их переселить. Однако операция по переселению насекомых прошла не так гладко, как им хотелось.
Там пчёлы! Не переживай, у меня есть картонка.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- За 0,5 секунды до: убойные моменты, которые случайно попали в кадр
- 15 случаев, когда день рождения пошёл не по плану
- Провальные женские татуировки, которые вызывают недоумение
- 45 самых нелепых моментов и фейлов, снятых на камеру
- Попытка удержать разрушающийся шкаф получилась неудачной
Новости партнёров
Хуже, когда рой растекается в кроне ветвистого дерева с густой кроной и в метрах семи над землёй. Картонкой, вот, так просто, не смахнёшь.