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Неудачная операция по переселению пчёл

Неудачная операция по переселению пчёл

Автор:
20 июня 2022 10:36
Метки: Юмор   видео   насекомые   неудача   переселение   прикол   пчёлы   фейл   
1165
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Пчелы решили построить себе дом в не самом подходящем месте, и мужчины решили их переселить. Однако операция по переселению насекомых прошла не так гладко, как им хотелось.
Там пчёлы! Не переживай, у меня есть картонка.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   насекомые   неудача   переселение   прикол   пчёлы   фейл   
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3  комментария
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7k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ну, и чё? Что не так? Ну, просыпали маленько. Матка, думаю, в улье, через 5-10 минут все пчёлы осядут туда же. Правда, нормальные люди для таких целей пользуются роевней, а не таскают улей. Да и рой-то вшивенький, скорее всего, вторак грамм на 700, возможно с двумя матками. Так иногда бывает.
Хуже, когда рой растекается в кроне ветвистого дерева с густой кроной и в метрах семи над землёй. Картонкой, вот, так просто, не смахнёшь.
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68
dm.star2011 10 минут назад

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2k
lekha-fil Час назад
На самом интересном месте... .
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