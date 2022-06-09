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От судьбы не убежишь

От судьбы не убежишь

Автор:
09 июня 2022 12:43
Сообщество : Животные
Метки: Курьезы   видео   животные   кролик   неудача   прикол   
1321
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Девушка пришла на помощь кролику, который попал в ловушку и вряд ли бы выбрался самостоятельно. Однако животное недолго радовалось своему счастью.
Долгожданная свобода... Ничему жизнь не учит!

Источник:

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Метки: Курьезы   видео   животные   кролик   неудача   прикол   
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11  комментариев
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7k
Б.Касторский 38 минут назад
Потушили бы его с помидорами. А так просто пошвыряли животинку.
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8k
Игорь 16 минут назад
я думал - его собака сожрет .... Наверное - в следующем ролике
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91k
sapér Vodička 18 минут назад
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162
Валерий Кочетков 24 минуты назад
С точки зрения безопасности, даже собственной, я бы решетки поставил в таких местах.
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1k
GROMOZEKA 49 минут назад
Ну какой же это кролик?
Заяц чистой воды
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820
Graboid 51 минуту назад
<< животное недолго радовалось ...>>
афтар, не надо так людей пугать ...
я подумал, что животину забили и съели ...
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165
Миха 53 минуты назад
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20k
SolomonA Час назад
По-моему это не кролик а заяц...
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31k
Fat Lynx Час назад
Вегетарианцы...
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