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Девушка пришла на помощь кролику, который попал в ловушку и вряд ли бы выбрался самостоятельно. Однако животное недолго радовалось своему счастью.
Долгожданная свобода... Ничему жизнь не учит!
Источник:
АНТИФИШКИ
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