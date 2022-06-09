«Семь раз обкашляй, один подскочи»: 12 слов и фраз из бандитской лексики

Дикий кролик пробрался в магазин и полакомился зеленью на полке

Хитрый кот стащил часть улова юного рыбака

Кошка, которая мечтает стать велосипедистом

Поспешишь — всех собак в округе насмешишь

Этот кролик знает толк в подкатах к девушкам