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Гигансткая змея заползла на частную территорию

Гигансткая змея заползла на частную территорию

Автор:
08 июля 2022 08:36
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   встреча   животные   змея   ужас   
373
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Очевидец запечатлел крупную змею, неспешно передвигающуюся по частной территории. С таким размером ей точно некуда спешить.
Не бойтесь, она не кусается. Она просто задушит и проглотит целиком.

Источник:

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Метки: в мире   видео   встреча   животные   змея   ужас   
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5  комментариев
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
Шикарный питон!
Походу полез в тенек переваривать добычу.
В таком состоянии он никому не опасен
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24k
Sergey Час назад
Сколько можно нести эту чушь, змеи НЕ ЛОМАЮТ кости, они душат до момента полной асфиксии.
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939
Антон Час назад
Нихт себе волноваться!!! Сколько метров змеюка?
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2k
Григорий 2 часа назад
змейка линяет, решила в холодке отлежаться, вам жалко что ли?
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