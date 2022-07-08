Гигансткая змея заползла на частную территорию

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Очевидец запечатлел крупную змею, неспешно передвигающуюся по частной территории. С таким размером ей точно некуда спешить.
Не бойтесь, она не кусается. Она просто задушит и проглотит целиком.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Походу полез в тенек переваривать добычу.
В таком состоянии он никому не опасен