Голодная змея устроила переполох в вольере с кошками

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Змея проникла в вольер с кошками в тайском питомнике и захотела полакомиться одним из животных. Однако кошки запаниковали и сорвали планы ползучего хищника.
В результате нападения никто из кошек серьезно не пострадал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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