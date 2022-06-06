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Голодная змея устроила переполох в вольере с кошками

Голодная змея устроила переполох в вольере с кошками

Автор:
06 июня 2022 12:18
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   змея   коты   кошки   нападение   таиланд   
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Змея проникла в вольер с кошками в тайском питомнике и захотела полакомиться одним из животных. Однако кошки запаниковали и сорвали планы ползучего хищника.
В результате нападения никто из кошек серьезно не пострадал.

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   змея   коты   кошки   нападение   таиланд   
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Vazari 17 минут назад
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