Жительница Австралии сняла питона, сползающего с крыши на дерево

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Члены семьи из Квинсленда, Австралия, были неприятно удивлены, когда вышли на задний двор. Они заметили крупного питона, сползающего с крыши дома на дерево.
Район может и тихий, но окна лучше закрывать.
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