Жительница Австралии сняла питона, сползающего с крыши на дерево

Что мы собственное питание не можем организовать?

Австралийка спокойно продолжила перекур, когда к ней приползла змея

Кенгуру попытался подраться с посетителями зоопарка

В Австралии засняли змею, которая "летает" с крыши

Кобра укусила заклинателя змей, пытавшегося её поцеловать

Бирманский питон: его выпустили по ошибке, а змей адаптировался