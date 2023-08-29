FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14631 пост • 1686 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Жительница Австралии сняла питона, сползающего с крыши на дерево

Жительница Австралии сняла питона, сползающего с крыши на дерево

Автор:
29 августа 2023 09:30
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   в мире   животные   змея   питон   
780
1
1

Члены семьи из Квинсленда, Австралия, были неприятно удивлены, когда вышли на задний двор. Они заметили крупного питона, сползающего с крыши дома на дерево.

Район может и тихий, но окна лучше закрывать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Австралия   Видео   в мире   животные   змея   питон   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20
Fil 52 минуты назад
Ничего необычного. Просто австралийский домашний питоНец...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона 47 минут назад
5 метров стейков! А у змей бывают паразиты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

612790



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 августа
В Неваде рейнджеры жестко задержали перекрывших дорогу экоактивистов
В Неваде рейнджеры жестко задержали перекрывших дорогу экоактивистов
Набирающие популярность в сообществах
Лагман. Мультискороварка. Лапша из лавки
Лагман. Мультискороварка. Лапша из лавки
Земфира устроила скандал в Казахстане и получила порцию ненависти от жителей
Земфира устроила скандал в Казахстане и получила порцию ненависти от жителей
Что мы собственное питание не можем организовать?
Что мы собственное питание не можем организовать?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Найдено 15 лиц

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#интересное#позитив#криминал#сарказм#драка#дети#Индия
#люди#интересно#Прикол#полиция#фильм#новости#СССР#Вещи#Еда#милота
#в мире#Юмор#кино#забавно#конфликт#история#улыбнуло#девушки#здоровые#Уфа
Что мы собственное питание не можем организовать? Что мы собственное питание не можем организовать? Австралийка спокойно продолжила перекур, когда к ней приползла змея Австралийка спокойно продолжила перекур, когда к ней приползла змея Кенгуру попытался подраться с посетителями зоопарка Кенгуру попытался подраться с посетителями зоопарка В Австралии засняли змею, которая "летает" с крыши В Австралии засняли змею, которая "летает" с крыши Кобра укусила заклинателя змей, пытавшегося её поцеловать Кобра укусила заклинателя змей, пытавшегося её поцеловать Бирманский питон: его выпустили по ошибке, а змей адаптировался Бирманский питон: его выпустили по ошибке, а змей адаптировался

На что жалуетесь?

Вернуться