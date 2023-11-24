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Бесстрашный&nbsp;ленивец и анаконда

Бесстрашный ленивец и анаконда

Автор:
24 ноября 2023 11:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   анаконда   в мире   животные   змея   ленивец   
1269
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Очевидец запечатлел рискованную встречу ленивца и анаконды. Животное неспешно и невозмутимо прошло мимо змеи и отправилось дальше по своим делам. К счастью для ленивца, прогулка прошла без инцидентов.

Ему даже бояться лень

По всей видимости, змея в тот момент не была голодна.

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Метки: Видео   анаконда   в мире   животные   змея   ленивец   
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8  комментариев
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3k
kca-opa 2 часа назад
Для ленивца? Автору стоило-бы посмотреть на когти ленивца и его размер, нашинковать мелкую анаконду на суши ему секунда, он не всегда ленивый
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2k
Алексей Гулевич 21 минуту назад
.... ааа, на 22 сек ноготочками подвернул удаву Ка под кадык ....
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2k
Алексей Гулевич 22 минуты назад
змея аж очконула, очковая анаконда .... волосами поперхнулась бы как коты)) ну ленивец хорош
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8k
Nikolay Час назад
Повезло червяку - ленивец сытый был
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7k
pilgrimnl Час назад
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16k
Patmaz Час назад
Змейка просто сытая была, поэтому её было пофигу
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Alex Chebrikov

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