Бесстрашный ленивец и анаконда

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Очевидец запечатлел рискованную встречу ленивца и анаконды. Животное неспешно и невозмутимо прошло мимо змеи и отправилось дальше по своим делам. К счастью для ленивца, прогулка прошла без инцидентов.
Ему даже бояться лень
По всей видимости, змея в тот момент не была голодна.
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