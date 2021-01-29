Как сейчас выглядят музыканты из группы Aqua

Знаменитые люди, которых мы так часто видим по телевизору, тоже не застрахованы от старости. Предлагаю вам увидеть популярных в девяностые годы музыкантов из группы Aqua, исполняющих свой хит "Barbie girl" в акустическом варианте.
Время течёт быстрее, чем нам того хочется
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