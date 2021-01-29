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Как сейчас выглядят музыканты из группы Aqua

Как сейчас выглядят музыканты из группы Aqua (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2021 08:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 90-е   Aqua   видео   девяностые   знаменитости   интересно   музыка   старость   
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Знаменитые люди, которых мы так часто видим по телевизору, тоже не застрахованы от старости. Предлагаю вам увидеть популярных в девяностые годы музыкантов из группы Aqua, исполняющих свой хит "Barbie girl" в акустическом варианте.

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Метки: 90-е   Aqua   видео   девяностые   знаменитости   интересно   музыка   старость   
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4  комментария
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6k
SSD 3 часа назад
Это вам не Ротару... Время взяло свое.. )
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Евгений 21 минуту назад
Честно говоря Turn Back Time больше зацепила.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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