Хит Modern Talking на русском

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Девушка исполнила известную песню "Cheri Cheri Lady" дуэта Modern Talking на русском языке.
Песня "Cheri Cheri Lady" в исполнении миловидной девушки.
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Йомаха, БДЫЫЫЫЫЫЫЩЬ!!!!Йомасо.
Крошка сын к отцу пришел
И сказала кроха:
"HEAVY METAL - хорошо,
Modern Talking - плохо"