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Хит Modern Talking на русском

Хит Modern Talking на русском

Автор:
11 апреля 2024 07:41
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Cheri Cheri Lady   Modern Talking   Видео   Кавер   Музыка   хит   
1752
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Девушка исполнила известную песню "Cheri Cheri Lady" дуэта Modern Talking на русском языке.

Песня "Cheri Cheri Lady" в исполнении миловидной девушки.

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Метки: Cheri Cheri Lady   Modern Talking   Видео   Кавер   Музыка   хит   
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15  комментариев
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22k
alexis 2 часа назад
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47k
Игорь 14 минут назад
После того, как в 1990-м я услышал Ламбаду на ингушском, меня ничем не удивить.
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5k
Двестиграмм 18 минут назад
зачем волосы в рыжий цвет?
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Vэл 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Aaron Bezzazrenia 46 минут назад
Хня полная. Кто угодно может спеть. На синглах изначально были минус версии многих треков Modern Talking (а также выходили синглы с минусами у C.C. Catch, Bad Boys Blue). Да и сейчас на рутрекере присутствует
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2k
ssdeep Час назад
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Alexander Gorn Час назад
Вспомнился детский анекдот того времени - мол, приехала группа "В морду током" и споет песню "Вшивый, вшивый лебедь"...
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−7
21k
Robin Hood 2 часа назад
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10k
sedoisever 2 часа назад
Чересчур уж кривляется...
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2955 постов (2896 в горячем)

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