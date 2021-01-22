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Известная песня "The House of the Rising Sun" в исполнении талантливого дедушки

Известная песня "The House of the Rising Sun" в исполнении талантливого дедушки (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 10:02
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: The House of the Rising Sun   видео   дедушка   кавер   музыка   талант   
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Талантливый пожилой мужчина мастерски перепел хит "The House of the Rising Sun". Песня исполнялась ранее множеством известных групп и исполнителей, однако больше всего её прославила британская группа The Animals.

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Метки: The House of the Rising Sun   видео   дедушка   кавер   музыка   талант   
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50k
pynh Час назад
Это дед какой надо дед.
FunkyGeezer.

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24k
MatveiVainrub 47 минут назад
Зачётный дед !!! Талантливо исполнил . А ещё ухи у него чикардосовские .
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Mr.Adamson

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