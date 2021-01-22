Известная песня "The House of the Rising Sun" в исполнении талантливого дедушки

Талантливый пожилой мужчина мастерски перепел хит "The House of the Rising Sun". Песня исполнялась ранее множеством известных групп и исполнителей, однако больше всего её прославила британская группа The Animals.
Отличное исполнение песни, которая в свое время занимала первые строчки хит-парадов.
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