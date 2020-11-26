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Песню «Красная Армия всех сильней» сыграли на калькуляторах

Песню «Красная Армия всех сильней» сыграли на калькуляторах (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 09:08
Сообщество : СССР
Метки: видео   кавер   калькулятор   красная армия   креатив   музыка   песня   
1007
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Житель Кореи записал необычную кавер-версию песни «Красная Армия всех сильней». Он воспроизвел знаменитую мелодию на трех калькуляторах.

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Метки: видео   кавер   калькулятор   красная армия   креатив   музыка   песня   
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10  комментариев
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6k
Nikita Час назад
Вроде как этот же
Ссылка www.youtube.com
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−4
Сергей Литманов 3 минуты назад
НЕ, на событие года не дотягивает!
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68k
Иван 6 минут назад
Корсиканский хор.
Ссылка youtu.be
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11k
Inlex 12 минут назад
Отлично, теперь - Master of Pupets... можно только соло.
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−70
kazakh Полчаса назад
Явно житель южной Кореи,а не КНДР. Откуда там калькуляторы? А житель Кореи йепанутый русский, страдающий по совку
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614
АлексЮстасу Полчаса назад
Дайте два комплекта
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4k
Webworks Полчаса назад
Что это за калькуляторы такие с музыкальными клавишами?
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24
Дядя Витя 39 минут назад
+
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32k
Элек Мек Час назад
Песню «Красная Армия всех сильней» сыграли на калькуляторах
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347
Лебовски Час назад
Песню «Красная Армия всех сильней» сыграли на калькуляторах
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