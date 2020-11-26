Песню «Красная Армия всех сильней» сыграли на калькуляторах

Житель Кореи записал необычную кавер-версию песни «Красная Армия всех сильней». Он воспроизвел знаменитую мелодию на трех калькуляторах.
Песня была написана в годы Гражданской войны композитором Самуилом Покрассом и поэтом Павлом Горинштейном
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Метки: видео кавер калькулятор красная армия креатив музыка песня
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