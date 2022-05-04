Если вы считаете себя глупым, просто посмотрите на этих людей и убедитесь в обратном

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Если в мире есть очень умные люди, значит есть и полная их противоположность. Умные люди делают открытия и улучшают нашу жизнь, а глупцы добавляют в неё изюминку и юмор.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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И кстати, в этот фаянс не ссут