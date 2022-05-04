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Если вы считаете себя глупым, просто посмотрите на этих людей и убедитесь в обратном

Если вы считаете себя глупым, просто посмотрите на этих людей и убедитесь в обратном

Автор:
04 мая 2022 12:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   глупость   интересное   люди   поступки   прикол   фото   
1682
16

Если в мире есть очень умные люди, значит есть и полная их противоположность. Умные люди делают открытия и улучшают нашу жизнь, а глупцы добавляют в неё изюминку и юмор.

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Источник:

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Метки: Юмор   глупость   интересное   люди   поступки   прикол   фото   
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6  комментариев
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84k
Taras Kozalupko 57 минут назад
Из биде течёт та же вода, что и из водопроводного крана.
И кстати, в этот фаянс не ссут

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Мурчелло 10 минут назад
На последней фотке он не пьет воду с унитаза.Он прикалывается.
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1k
Мурчелло 11 минут назад
Жена вообще полезная вещь.Иногда.
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98
Johnny Espoleto Полчаса назад
А когда огромная очередь на заправках и у большинства бензобак с одной стороны, то иногда почти также умудряешься заправляться.
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