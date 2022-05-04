"Почти получилось!": американцы обещали построить трассу для "Формулы-1" с яхт-клубом, как у Гран-при Монако, но облажались

Организаторы американского этапа Формулы-1 обещали сделать трассу с яхт-клубом, как у Гран-при Монако. В соцсетях появились фотографии и видео с этой трассы и всем стало ясно, что у организаторов ничего не вышло.
В Майами пройдёт первая из двух гонок Формулы-1. На прошлой неделе заявили, что строительство пристани для яхт в стиле Монако уже почти завершено. Напомним, что на Гран-при в Монако гоночная трасса проходила прямо вдоль пристани, где стояли настоящие яхты.
Вот только в Майами так не получилось. Оказалось, что вода слишком далеко от трассы, но поняли это поздно. Трасса уже была построена и пришлось импровизировать. Организаторы решили сымитировать воду и сделать фальш-пристань.
Организаторы сделали искусственную воду, натянув между яхтами полотно. Издалека может это и похоже на воду, но вблизи больше напоминает плохую графику в играх 2000-х годов.
Поддельный яхт-клуб будет на восьмом и девятом поворотах американской трассы. На фото видно искусственное озеро с несколькими яхтами, а также колоды и доску. Самое интересное, что самые дорогие места как раз рядом с импровизированным яхт-клубом, сообщает Marca.com.
Фотографии появились в соцсетях на прошлой неделе, а на этой уже туда понаехали журналисты и воочию увидели искусственную воду. Некоторые даже попробовали искупаться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вместо того, чтобы пытаться слямзить чужие фишки, причем очень топорно, лучше бы придумали свои, характерные только для новой трассы.
Доктор! Можно нам в бассейн?
Можно. Будете хорошо себя вести - воду нальем!
Под ним дорога Эф Уан... Прокатись ка по ней...
А когда надоест, возвращайся назад,
гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной!