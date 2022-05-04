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"Почти получилось!": американцы обещали построить трассу для "Формулы-1" с яхт-клубом, как у Гран-при Монако, но облажались

"Почти получилось!": американцы обещали построить трассу для "Формулы-1" с яхт-клубом, как у Гран-при Монако, но облажались

Автор:
04 мая 2022 09:25
Сообщество : Юмор
Метки: америка   видео   интересное   майами   прикол   трасса   формула 1   фото   
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Организаторы американского этапа Формулы-1 обещали сделать трассу с яхт-клубом, как у Гран-при Монако. В соцсетях появились фотографии и видео с этой трассы и всем стало ясно, что у организаторов ничего не вышло.

В Майами пройдёт первая из двух гонок Формулы-1. На прошлой неделе заявили, что строительство пристани для яхт в стиле Монако уже почти завершено. Напомним, что на Гран-при в Монако гоночная трасса проходила прямо вдоль пристани, где стояли настоящие яхты.

Вот только в Майами так не получилось. Оказалось, что вода слишком далеко от трассы, но поняли это поздно. Трасса уже была построена и пришлось импровизировать. Организаторы решили сымитировать воду и сделать фальш-пристань.

Организаторы сделали искусственную воду, натянув между яхтами полотно. Издалека может это и похоже на воду, но вблизи больше напоминает плохую графику в играх 2000-х годов.

Поддельный яхт-клуб будет на восьмом и девятом поворотах американской трассы. На фото видно искусственное озеро с несколькими яхтами, а также колоды и доску. Самое интересное, что самые дорогие места как раз рядом с импровизированным яхт-клубом, сообщает Marca.com.

Фотографии появились в соцсетях на прошлой неделе, а на этой уже туда понаехали журналисты и воочию увидели искусственную воду. Некоторые даже попробовали искупаться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: америка   видео   интересное   майами   прикол   трасса   формула 1   фото   
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17  комментариев
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4k
Умница-красавица 4 часа назад
Да пофиг, главное, что блэкджек и шл.хи в наличии)))
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10k
.Атеист. 2 часа назад
Отлично! Теперь и саму гонку провести на автосимуляторах! А можно купить машинок на пульте управления и пускай гонщики гоняют!)) Даже пит-стопы будут! Батарейки же надо будет менять.
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2k
glazz_19 3 часа назад
Блин, ну вот не понимаю я этого позерства :)) Для чего? Трасса в Монако - одна из старейших и известнейших в мире, никакой новострой ее все равно не переплюнет. В Монако все фишки трассы обусловлены особенностями расположения трека - гонка в прямом смысле проходит по улицам города, которые на время гран-при перекрывают, так исторически сложилось, что выделенного автодрома там нет. Из-за этого и яхты там прямо у трассы плавают, и даже проезд через тоннель есть, и отбойники в большинстве мест расположены вплотную к трассе, из-за чего ошибаться там практически нельзя. Все это вместе и создает уникальность данного гран-при.
Вместо того, чтобы пытаться слямзить чужие фишки, причем очень топорно, лучше бы придумали свои, характерные только для новой трассы.
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2k
5010_BIRD 3 часа назад
"Некоторые даже попробовали искупаться."

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10k
Сергей Попов 3 часа назад
Так инсценировки делать американцы давно научились. И на Луну "летали", и пробирки в ООН носили, и в Сирии "химатаки" одна за другой. Я так думаю, что и к Буче руку тоже приложили.
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98
Johnny Espoleto Сергей Попов 2 часа назад
Что означает в переводе с японского "химатаки"?
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2k
perekrestok 3 часа назад
По поводу искусственной воды вспоминается анекдот (место чего-то подзабыл).
Доктор! Можно нам в бассейн?
Можно. Будете хорошо себя вести - воду нальем!
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27k
lem02 3 часа назад
"...Оказалось, что вода слишком далеко от трассы..." автор Задорного пересмотрел? Американцы тупые, конечно, но не настолько. Скорей всего так и было задумано. А трассу строили с учетом требований безопасности.
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1k
K_II_T 3 часа назад
Хоть об экологии заботятся. Масла в воде не будет
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2k
Lovels Travel 4 часа назад
Так может это и станет фишкой
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930
Шурман 4 часа назад
Хрен его знает что у них вышло , бывал в Монако раз 10 и не проникся этим , последний раз был 7 недель назад когда ездил в Андорру .
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20k
СергейПименов 4 часа назад
Видишь там, на горе, деревянный яхт-клуб.
Под ним дорога Эф Уан... Прокатись ка по ней...
А когда надоест, возвращайся назад,
гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной!
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