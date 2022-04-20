Юные гении криминала, изготовившие 1 миллиард фальшивых рублей

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В двадцать с небольшим лет "заработать", а вернее напечать миллиард рублей, это действительно талант надо иметь. Причем напечать так, что долгое время никто не мог отличить фальшивки от настоящих...А руководила всей группой юных талантов девушка...
Молодые люди из Кстова делали фальшивые рубли высочайшего качества - их принимали в магазинах, и даже некоторые банкоматы подделку не распознавали. Эти фальшивки расходились по всей России - изготовители продавали их примерно за треть от номинала
Вся группа фальшивомонетчиков была глубоко законспирированной - общались они между собой в «даркнете», знали друг друга только по «никам», реализация и передача фальшивок - через «закладки».
И видимо совсем не ожидали, что приговор будет суров. От 4 лет и выше. Девушка, как организатор группы фальшивомонетчиков получила 9 лет...
Мда, "талантливая" молодежь...Их таланты, да в мирных целях. А может быть за ними кто то более старший и опытный стоял...Уж больно оборотисты в свои двадцать лет эти ребята. Миллиард рублей изготовить и долгое время не попасться это и в самом деле непросто...
И видимо совсем не ожидали, что приговор будет суров. От 4 лет и выше. Девушка, как организатор группы фальшивомонетчиков получила 9 лет...
Мда, "талантливая" молодежь...Их таланты, да в мирных целях. А может быть за ними кто то более старший и опытный стоял...Уж больно оборотисты в свои двадцать лет эти ребята. Миллиард рублей изготовить и долгое время не попасться это и в самом деле непросто...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Нижний Новгород криминал размышления
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а вот тот кто на самом деле их делал - вопрос.
скорее всего ноги из за бугра растут
практика подброса фальшивок противнику практикуется уже не одно столетие