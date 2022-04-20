Юные гении криминала, изготовившие 1 миллиард фальшивых рублей

Вся группа фальшивомонетчиков была глубоко законспирированной - общались они между собой в «даркнете», знали друг друга только по «никам», реализация и передача фальшивок - через «закладки». И видимо совсем не ожидали, что приговор будет суров. От 4 лет и выше. Девушка, как организатор группы фальшивомонетчиков получила 9 лет... Мда, "талантливая" молодежь...Их таланты, да в мирных целях. А может быть за ними кто то более старший и опытный стоял...Уж больно оборотисты в свои двадцать лет эти ребята. Миллиард рублей изготовить и долгое время не попасться это и в самом деле непросто...

2022-04-20T18:37:44+03:00