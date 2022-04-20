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Юные гении криминала, изготовившие 1 миллиард фальшивых рублей

Юные гении криминала, изготовившие 1 миллиард фальшивых рублей (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 18:37
Метки: Нижний Новгород   криминал   размышления   
614
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В двадцать с небольшим лет "заработать", а вернее напечать миллиард рублей, это действительно талант надо иметь. Причем напечать так, что долгое время никто не мог отличить фальшивки от настоящих...А руководила всей группой юных талантов девушка...

Источник:

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9  комментариев
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75
Mrak OBOY 52 минуты назад
девчонка симпатичная(
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35
Alex 2 минуты назад
Хера се, в 26 лет 3 ходки.
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1k
БУЛЬБАШ 4 минуты назад
В Союзе за такое вышку давали.
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9k
Бритва 18 минут назад
как всё было на самом деле, нам, конечно, не скажут
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403
Вася Полчаса назад
С точки зрения государства, лепить фальшивые деньги - одно из тягчайших преступлений, по сути второе по значимости после прямого предательства. Так что еще легко отделались.
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Alex bgv 58 секунд назад
Походу да, слишком они сопливые для такой деятельности.
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Alf
Я не думаю за других, чтобы потом заранее не бояться, как подумают обо мне. #FOLLOW ME I WILL FOLLOW U BACK#
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