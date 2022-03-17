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Момент нападения на жительницу Воронежа в подъезде попал на видео

Момент нападения на жительницу Воронежа в подъезде попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 09:40
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   Россия   видео   воронеж   грабитель   инцидент   криминал   ограбление   
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Камера наблюдения, установленная в одном из подъездов многоэтажного дома в Воронеже, сняла момент нападения неизвестного мужчины на местную жительницу. Злоумышленник подошёл к девушке и ударил кулаком в лицо, а затем снял с её пальцев кольца и отнял смартфон. После этого он покинул подъезд.
Нападавшего вычислили по камерам и задержали. Он сознался в преступлении. Как выяснили полицейские, 28-летний злоумышленник приехал из Ростова-на-Дону и ранее был судим.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   Россия   видео   воронеж   грабитель   инцидент   криминал   ограбление   
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24  комментария
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14k
Совранский 2 часа назад
После задержания - пустите в камеру её мужа (мин 10-15) - надо вернуть забытое в подъезде, ублюдку!
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251
SVG Полчаса назад
!Нападающая!......... Посмотрите отход внимательно.
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13k
Сергей 52 минуты назад
Где фото этого @удака?
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3k
leto2016 Час назад
уж если справедливости нет, то звездюли в жизни возвращаются. это я сто процентов гарантию даю. что что, а рукоприкладство всегда возвращается. поправьте меня если я не прав. может это только у меня так.
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186
eutace 2 часа назад
как нашли? лица не видно
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Неизвестной национальности?
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169
bobobo 2 часа назад
Сто пудово блогер какой-то. Насмотрелся видосов Навального за мир и пошёл людей мочить по подъездам.
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2k
cfhfwby 2 часа назад
Возвращаемся в 90-е? Или не выходили из них? Скоро на всех автостоянках у дома воровство колес, дворников, содержимого салонов от магнитол до прочих приблуд?
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29k
Игорь 2 часа назад
Что там у нас на фоне выхода из ЕС - будет ли возвращаться смертная казнь?!
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