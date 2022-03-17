Момент нападения на жительницу Воронежа в подъезде попал на видео

Камера наблюдения, установленная в одном из подъездов многоэтажного дома в Воронеже, сняла момент нападения неизвестного мужчины на местную жительницу. Злоумышленник подошёл к девушке и ударил кулаком в лицо, а затем снял с её пальцев кольца и отнял смартфон. После этого он покинул подъезд.

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Нападавшего вычислили по камерам и задержали. Он сознался в преступлении. Как выяснили полицейские, 28-летний злоумышленник приехал из Ростова-на-Дону и ранее был судим.