Момент нападения на жительницу Воронежа в подъезде попал на видео

3915
1
1
Камера наблюдения, установленная в одном из подъездов многоэтажного дома в Воронеже, сняла момент нападения неизвестного мужчины на местную жительницу. Злоумышленник подошёл к девушке и ударил кулаком в лицо, а затем снял с её пальцев кольца и отнял смартфон. После этого он покинул подъезд.
Нападавшего вычислили по камерам и задержали. Он сознался в преступлении. Как выяснили полицейские, 28-летний злоумышленник приехал из Ростова-на-Дону и ранее был судим.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Дерзкая попытка ограбления водителя в Чили
- Ограбление в Бразилии с неожиданным финалом
- Самое короткое ограбление
- Мужчина попытался ограбить магазин с помощью дверной ручки
- Налет грабителей на магазин с техникой Apple
48
Понравилось48
Новости партнёров
Наивность ваша поразительна.....
Источник: https://fishki.net/profile/answers/390433/https://fishki.net/profile/answers/390433/ © Fishki.net
В Европейский Союз входили? Или все таки СЕ?