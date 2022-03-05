Самое короткое ограбление

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Мужчина решился ограбить небольшой продовольственный магазин. Вооруженный злоумышленник начал угрожать сотрудникам и уже представил, как ему будут отдавать все деньги и другие ценности. Однако что-то пошло не так.
Грабитель зашел в помещение магазина и случайно выстрелил себе в ногу из пистолета...
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Заранее большое человеческое спасибо.
Вот люди, ни черта не смыслят в технологиях...
И, судя по всему, отстрелил себе яйца)