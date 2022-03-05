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Самое короткое ограбление

Самое короткое ограбление (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2022 13:23
Сообщество : Криминал
Метки: Юмор   видео   грабитель   криминал   неудача   ограбление   прикол   
2924
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Мужчина решился ограбить небольшой продовольственный магазин. Вооруженный злоумышленник начал угрожать сотрудникам и уже представил, как ему будут отдавать все деньги и другие ценности. Однако что-то пошло не так.
Грабитель зашел в помещение магазина и случайно выстрелил себе в ногу из пистолета...

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Метки: Юмор   видео   грабитель   криминал   неудача   ограбление   прикол   

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17  комментариев
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873
pinbalist 2 часа назад
Лучше бы он себе яйца отстрелил. Такие не должны размножаться.
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5k
Mixalych 10 минут назад
Бандеровец в Польше решил подзаработать?
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10k
Дмитрий 12 минут назад
Далпайоп!
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−10
Владимир 17 минут назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо.
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7k
mr.Poher 57 минут назад
Что-то потекло по ноге. В сапогах захлюпало.
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2k
Михаил Час назад
Пистолет он наоборот запихивать в штаны начал, видимо, что бы руки для денег освободить)
И, судя по всему, отстрелил себе яйца)
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6k
a_komolow Час назад
И что это было?
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1k
Herr Mannelig Час назад
Ну, как правило такими вещами занимается не самая умная часть населения
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692
Graboid 2 часа назад
... мужик в белом, с лева ... как то .. заранее руки поднял .. мне кажется, или постановка ?
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5k
TirAn 2 часа назад
Даже Дарвин был бы в шоке
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Яйцо отстрелил?
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929
Трям 2 часа назад
Словно таксиста обманул - дал денег, а сам не поехал )))
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30k
Fat Lynx 2 часа назад
Еще в один магазин зайдет, и вовсе без яиц останется...
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Дмитрий

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