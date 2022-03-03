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Дерзкая попытка ограбления водителя в Чили

Дерзкая попытка ограбления водителя в Чили (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2022 12:33
Сообщество : Криминал
Метки: Чили   в мире   видео   криминал   нападение   ограбление   повезло   
4184
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В сети начинает набирать популярность ролик с попыткой дерзкого ограбления жителя Чили. Автомобилист ехал в вечернее время по трассе, как вдруг его обогнал автомобиль без номера. Подозрительное транспортное средство остановилось на съезде и из него выскочили вооруженные головорезы.
Инцидент произошел 26 февраля недалеко от города Колина в Чили. К счастью, мужчине удалось скрыться от преступников.

Нетерпеливым смотреть с 1:17

Источник:

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Метки: Чили   в мире   видео   криминал   нападение   ограбление   повезло   

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13  комментариев
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857
pinbalist 14 часов назад
Ещё бы пару по стене получилось размазать - было бы вообще шикарно. В конце такой вздох: "как же вы зае..."
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27k
Григорий Час назад
Ссылка youtu.be
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480
Гиви 2 часа назад
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12k
Konstantin 3 часа назад
Такое ощущение что он даже не вспотел. Как-будто такое происходит каждый день по дороге с работы
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301
<name> 5 часов назад
даа, очень жаль что никого по стенке не размазал
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1k
Григорий Водениктов 6 часов назад
я думал он их разотрёт по стеночке)
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411
Alexa Bier 7 часов назад
когда нам разрешат нечто подобное
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63
Fish Kur 7 часов назад
Класс. "Нетерпеливым смотреть с 1:17" -нееее, там как раз ДО того интересно было видеть, как водила сначала резко притормозил (когда пара машин впереди почти поравнялась) а потом меееедленно "плёлся" на отдалении. А потом успел взять разгон. А был бы ближе - успели бы завалить. Вот что значит опыт (ну и интуиция)
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106
tokik 11 часов назад
Может авто хотели отжать, походу ехал на чем то дорогом.
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1k
Сергей Викторович 11 часов назад
Классный шлеп был об одного из ушлепков.
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4k
Alex75r 12 часов назад
По матерным воплям и крикам понятно на сколько неожиданным было нападение.
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6k
Tim_G 14 часов назад
Он походу кроме двери, одного гопстопника зацепил
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1k
Оксид Бетона 14 часов назад
Лихо! Молодец.
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