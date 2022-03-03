Дерзкая попытка ограбления водителя в Чили

В сети начинает набирать популярность ролик с попыткой дерзкого ограбления жителя Чили. Автомобилист ехал в вечернее время по трассе, как вдруг его обогнал автомобиль без номера. Подозрительное транспортное средство остановилось на съезде и из него выскочили вооруженные головорезы.

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Инцидент произошел 26 февраля недалеко от города Колина в Чили. К счастью, мужчине удалось скрыться от преступников.



Нетерпеливым смотреть с 1:17