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На вокзале в Нижнем Новгороде мужчина напал с ножом на незнакомца из-за отказа с ним выпить

На вокзале в Нижнем Новгороде мужчина напал с ножом на незнакомца из-за отказа с ним выпить (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2022 10:08
Сообщество : Криминал
Метки: Нижний Новгород   видео   задержание   нападение   нападение с ножом   неадекват   
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В зале ожидания железнодорожного вокзала 58-летний мужчина обратился к незнакомцу с предложением выпить вместе спиртного, но тот отказался. Отказ возмутил любителя выпить, он прошёл к своему месту, достал из сумки канцелярский нож и набросился на "обидчика".

Источник:

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Метки: Нижний Новгород   видео   задержание   нападение   нападение с ножом   неадекват   
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7  комментариев
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18k
homerchik Час назад
Таких только так. Какое хулиганство? Какая зона?
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5
чахлик невмерущий Минуту назад
История стаа как мир:
-Бла,бла,бла..
-Да пошел ты - казёл!
-Да ты каво казлом назвал внатури!Да я на зоне лютым был...
ну а дальше мы знаем.
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6k
Борис Карабанов Полчаса назад
Ну, похулиганил немного. В принципе, это достаточно весомый повод для вспышки агрессии с тяжёлыми последствиями. Обычно, достаточно и замечания.
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1k
pinbalist 47 минут назад
Нихрена себе хулиганство.
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34k
Опаньки Час назад
судя по баулу, это вариант был именно так и задуман чтобы заехать обратно на хату
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1k
Copycat Час назад
агрессивное гостеприимство
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