На вокзале в Нижнем Новгороде мужчина напал с ножом на незнакомца из-за отказа с ним выпить

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В зале ожидания железнодорожного вокзала 58-летний мужчина обратился к незнакомцу с предложением выпить вместе спиртного, но тот отказался. Отказ возмутил любителя выпить, он прошёл к своему месту, достал из сумки канцелярский нож и набросился на "обидчика".
Полиция задержала ранее судимого 58-летнего жителя Тюменской области. На него завели уголовное дело по статье о хулиганстве.
Источник:
АНТИФИШКИ
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