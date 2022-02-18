Хорошая реакция спасла парню жизнь

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В Санкт-Петербурге парень чуть не погиб, когда решил покурить возле здания. Сорвавшиеся с крыши глыбы льда упали в то место, где он сидел на корточках.
Лёгкий способ бросить курить
Хорошая реакции уберегла героя видео от тяжелых травм.
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Метки: Санкт -Петербург видео лёд повезло снег
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