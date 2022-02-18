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Хорошая реакция спасла парню жизнь

Хорошая реакция спасла парню жизнь (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2022 09:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт -Петербург   видео   лёд   повезло   снег   
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В Санкт-Петербурге парень чуть не погиб, когда решил покурить возле здания. Сорвавшиеся с крыши глыбы льда упали в то место, где он сидел на корточках.

Лёгкий способ бросить курить

Хорошая реакции уберегла героя видео от тяжелых травм.

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Метки: Санкт -Петербург   видео   лёд   повезло   снег   
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6  комментариев
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6k
Кирилл 49 минут назад
По нему даже не попало бы... брызгами закидало лишь
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9k
Rihovich 4 минуты назад
Сначала подумал, что товарищ присел отложить люлякебаб, но, судя по происходящему дальше, отложил кирпичей.
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5k
Сергей 51 минуту назад
Питер, как всегда, прекрасен. Не расчлененнка, так бомбардировка сосулями. Или как там их Валька называла...
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84k
Броненосец Потелкам 52 минуты назад
не курил бы - нечего и присаживаться было
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Dobriy drug

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