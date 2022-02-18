Хорошая реакция спасла парню жизнь

“КамАЗ” - не просто грузовики. Факты, о которых вы не знали

Ледяные глыбы упали в считанных сантиметрах от женщины

Упавшие с крыши снежные глыбы чуть не покалечили девушку

Уборка снега с крыши пошла не по плану

Упавшие с крыши глыбы льда чуть не покалечили женщину

В Ярославской области лавина снега с крыши здания сошла на женщину с ребенком