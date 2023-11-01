Глыба льда чуть не убила двухлетнего ребёнка

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В Челябинске мальчик стоял около подъезда в ожидании своей мамы. В этот момент снежная масса рухнула вниз с крыши, слегка задев его голову. Глыба была в два раза больше детской головы и с грохотом ударилась о землю.
Инцидентом займётся прокуратура!
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