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Глыба льда чуть не убила двухлетнего ребёнка

Глыба льда чуть не убила двухлетнего ребёнка

Автор:
01 ноября 2023 08:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   глыба льда   дети   зима   лед   снег   челябинск   
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В Челябинске мальчик стоял около подъезда в ожидании своей мамы. В этот момент снежная масса рухнула вниз с крыши, слегка задев его голову. Глыба была в два раза больше детской головы и с грохотом ударилась о землю.

Инцидентом займётся прокуратура!

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Метки: Видео   ЧП   глыба льда   дети   зима   лед   снег   челябинск   
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