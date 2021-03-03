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Упавшие с крыши глыбы льда чуть не покалечили женщину

Упавшие с крыши глыбы льда чуть не покалечили женщину (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2021 12:44
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   кострома   крыша   лед   люди   повезло   снег   
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Камера наблюдения в Костроме запечатлела везучую женщину, которая зашла в подъезд за несколько секунд до падения с крыши снега и глыб льда. К счастью, падающий с крыши лед повредил лишь автомобиль.

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Метки: видео   кострома   крыша   лед   люди   повезло   снег   
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Taximaxi 2 часа назад
Дверью лядь не хлопать! Не в маршрутке.
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Племянник Путина Минуту назад
рядом три маньяка проехали, тоже чуть её не изнасиловали. фартовая бабка.
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