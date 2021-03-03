Упавшие с крыши глыбы льда чуть не покалечили женщину

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Камера наблюдения в Костроме запечатлела везучую женщину, которая зашла в подъезд за несколько секунд до падения с крыши снега и глыб льда. К счастью, падающий с крыши лед повредил лишь автомобиль.
Женщина может смело отмечать второй день рождения
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