Упавшие с крыши глыбы льда чуть не покалечили женщину

Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото)

Уборка снега с крыши пошла не по плану

Упавшие с крыши снежные глыбы чуть не покалечили девушку

Отличный улов на зимней рыбалке

Ледяные глыбы упали в считанных сантиметрах от женщины

Детеныш тюленя спасся от голодных косаток