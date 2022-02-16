В Ярославской области лавина снега с крыши здания сошла на женщину с ребенком

187
1
1
В Рыбинске с крыши нежилого здания сошла лавина снега на женщину с ребенком. К счастью, обошлось без серьёзных травм. Мать закрыла ребенка собой, а сама получила ушиб шеи.
Инцидент произошел, когда члены семьи возвращались домой из детского сада. Прокуратура начала проверку.
Источник:
Ссылки по теме:
- Работников овощебазы накрыла картофельная «лавина»
- Снежное утро в Норвегии
- Большой привет от пожарных с разных уголков России
- Эффектная высадка пассажиров в сугробы
- Спасение мужчины из-под лавины на Камчатке
22
Понравилось22
Новости партнёров