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В Ярославской области лавина снега с крыши здания сошла на женщину с ребенком

В Ярославской области лавина снега с крыши здания сошла на женщину с ребенком (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 11:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Рыбинск   видео   лавина   люди   повезло   снег   
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В Рыбинске с крыши нежилого здания сошла лавина снега на женщину с ребенком. К счастью, обошлось без серьёзных травм. Мать закрыла ребенка собой, а сама получила ушиб шеи.
Инцидент произошел, когда члены семьи возвращались домой из детского сада. Прокуратура начала проверку.

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Метки: Россия   Рыбинск   видео   лавина   люди   повезло   снег   
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3  комментария
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Дмитрий 56 минут назад
Тётка: Да сколько можно то? Шестой раз за неделю!
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Александр Кольдяев 4 минуты назад
Мужики сразу рванули к ним, молодцы. Мало ли..
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1k
Максим Максимов Час назад
А вообще то говорят, что в России зимой снег есть
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