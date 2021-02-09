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Упавшие с крыши снежные глыбы чуть не покалечили девушку

Упавшие с крыши снежные глыбы чуть не покалечили девушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2021 11:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   видео   новокузнецк   падение   повезло   снег   
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В Новокузнецке камера наблюдения возле подъезда зафиксировала, как девушку чуть не покалечил упавший с крыши дома снег со льдом. Крупные снежные глыбы пролетели в сантиметрах от девушки и разбились о крыльцо подъезда.

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Метки: Девушка   видео   новокузнецк   падение   повезло   снег   
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4  комментария
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4k
Пепелац 56 минут назад
Руководителю ЖЭУ или что там у них, статью покушение на убийство... После трех посадок по всей стране найдутся и средства и ресурсы для очистки...
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11k
Serg2001 39 минут назад
А я считаю, что повезло как раз всем тем, кто до и после нее весь день там ходил и ничего... А ей как раз таки не повезло. Угораздило оказаться именно в этот момент и именно в этом месте. Была на волосок от гибели...
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Picard

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