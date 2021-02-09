Упавшие с крыши снежные глыбы чуть не покалечили девушку

В Новокузнецке камера наблюдения возле подъезда зафиксировала, как девушку чуть не покалечил упавший с крыши дома снег со льдом. Крупные снежные глыбы пролетели в сантиметрах от девушки и разбились о крыльцо подъезда.
Видео с инцидентом появилось в социальных сетях. Похоже, что жительница Новокузнецка даже не поняла, как ей повезло.
Источник:
Ссылки по теме:
- Не слишком удачный прыжок девушки с яхты
- Мужчина чуть не погиб из-за выпавшей с 14 этажа оконной рамы со стеклом
- Уборка снега с крыши пошла не по плану
- Брошенная из окна канистра с водой едва не ранила женщину с ребенком
- Ледяные глыбы упали в считанных сантиметрах от женщины
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...