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Просто и дерзко: грабители вынесли сейф с 2 млн рублей из клиники на глазах у ошарашенных админов

Просто и дерзко: грабители вынесли сейф с 2 млн рублей из клиники на глазах у ошарашенных админов (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 21:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Подольск   вынесли сейф   дерзкое ограбление   на глазах у публики   ограбление   стоматология   
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Меньше минуты понадобилось двум мужчинам обчистить стоматологию в Подольске.
Их не смутило то, что стоматология Dental Way ещё работала. Сейф был расположен под столом, за которым сидели две девушки. Мужчины в медицинских масках и с пистолетом в руке вошли в помещение. Пока один караулил у двери, второй подошёл к столу, сдвинул девушек в сторону и запихнул сейф в клетчатую сумку. На видео видно, что девушки удивлённо переглядываются, одна нервно улыбается. Положив сейф, в котором лежали 2 миллиона рублей в сумку, грабитель легко закинул свою ношу на плечи и мужчины просто покинули помещение. После небольшого ступора работники клиники пришли в себя. А дальше всё по классике жанра, тревожная кнопка, полиция. Грабителей ищут, но пока сведений нет. Это ограбление посоревнуется в дерзкости с ограблением в Воронеже, где двое злоумышленников обчистили банкомат Райффайзенбанка на 4.4 млн рублей в торговом центре, полном посетителей. Похоже, что у грабителей сейчас в тренде спонтанность и наглость, которая просто на грани здравого смысла.

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Метки: Подольск   вынесли сейф   дерзкое ограбление   на глазах у публики   ограбление   стоматология   
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22  комментария
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11k
Кыся Час назад
Грабители обчистили грабителей.
А вообще первое правило сейфа - он должен быть прикручен к полу или стене. А лучше вообще полностью вмонтирован.
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13k
Bill 8 минут назад
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5k
Allmaster 8 минут назад
Бухал как то с одним стоматологом.
Ну и по пьяни сказал что он живодер и жадный покемон. Ценники лупит с людей, которым больно.
Мне чуть морду не набил, и давай махать прайсами на цены для зубников.
Я мало чего понял, но на бумажках пломбы вроде как из чистого золота. Сверла всякие и буры, из обшивки 1000 летнего сокола.
В общем сказал давай дальше бухать, мне прощу зуб выдрать чем чинить ))
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545
Bendix 9 минут назад
Не понял. Как так? Спланированное ограбление с участием обеих сторон. Прокуратура - твоё дело. Спокойненько так отошли - молодцы. Тревожную кнопку нажали после схода. Что за ...?
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485
Гера 12 минут назад
Здесь только наводка, причем я думаю, круг подозреваемых довольно узок, точно знали где сейф и что там не только документы
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485
Гера 10 минут назад
И деффки, скорее всего улыбались своим парням
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6k
a_komolow 22 минуты назад
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4
Карл Такойто 39 минут назад
Интересно за сколько дней такая выручка?Подозреваю что за неделю,скорее всего даже неполную,в стоматологи что ли податься
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10k
Dihydrogen Monoxide 43 минуты назад
Никогда не клади что-то ценное в то, что можно унести.
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20k
kamanch 51 минуту назад
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3k
Voland 54 минуты назад
Девушки молодцы! Нечего защищать не свое, да еще и бумажки какие-то - жизнь, она дороже всяко, как и здоровье.
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1k
Mixan 56 минут назад
Кто то навел четко ..Стоматологи,те еще жулики .Думаю они особо не обеднели частники . !
А бандитов найдут ,те же бандиты к которым эти владельцы обратятся .


Ссылка youtu.be
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3k
Aristarx Час назад
Почему-то совсем не жалко потрепевшую сторону.
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143
Liberman Час назад
а че, так можно было?
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464
WORLD Час назад
Чёрный пиар тоже пиар.
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25k
Виталий Кот Час назад
слегка смущают красные штанишки ..
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464
WORLD Виталий Кот Час назад
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