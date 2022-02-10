Просто и дерзко: грабители вынесли сейф с 2 млн рублей из клиники на глазах у ошарашенных админов

897
1
1
Меньше минуты понадобилось двум мужчинам обчистить стоматологию в Подольске.
Их не смутило то, что стоматология Dental Way ещё работала. Сейф был расположен под столом, за которым сидели две девушки. Мужчины в медицинских масках и с пистолетом в руке вошли в помещение. Пока один караулил у двери, второй подошёл к столу, сдвинул девушек в сторону и запихнул сейф в клетчатую сумку. На видео видно, что девушки удивлённо переглядываются, одна нервно улыбается. Положив сейф, в котором лежали 2 миллиона рублей в сумку, грабитель легко закинул свою ношу на плечи и мужчины просто покинули помещение. После небольшого ступора работники клиники пришли в себя. А дальше всё по классике жанра, тревожная кнопка, полиция. Грабителей ищут, но пока сведений нет. Это ограбление посоревнуется в дерзкости с ограблением в Воронеже, где двое злоумышленников обчистили банкомат Райффайзенбанка на 4.4 млн рублей в торговом центре, полном посетителей. Похоже, что у грабителей сейчас в тренде спонтанность и наглость, которая просто на грани здравого смысла.
Источник:
Ссылки по теме:
- Грабители ошиблись с выбором жертвы
- Парень ограбил кафе с куском пластмассы в руке
- Неудачливый грабитель
- Сотрудники кафе в Бразилии устроили тёплый прием грабителю
- Напал сзади: дерзкое ограбление женщины в Волгоградской области
28
Понравилось28
Новости партнёров
А вообще первое правило сейфа - он должен быть прикручен к полу или стене. А лучше вообще полностью вмонтирован.
Ну и по пьяни сказал что он живодер и жадный покемон. Ценники лупит с людей, которым больно.
Мне чуть морду не набил, и давай махать прайсами на цены для зубников.
Я мало чего понял, но на бумажках пломбы вроде как из чистого золота. Сверла всякие и буры, из обшивки 1000 летнего сокола.
В общем сказал давай дальше бухать, мне прощу зуб выдрать чем чинить ))
А бандитов найдут ,те же бандиты к которым эти владельцы обратятся .