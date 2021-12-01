Парень ограбил кафе с куском пластмассы в руке

221
1
1
28-летний житель Рязани совершил разбойное нападение на круглосуточное кафе. Угрожая кассиру цилиндрическим куском пластмассы, который он держал как пистолет, злоумышленник похитил несколько тысяч рублей.
На опубликованных в сети кадрах видно агрессивное поведение преступника. Угрожая женщине, он разбил витрину, а затем опустошил кассу.
Злоумышленника разыскали и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ. Разбой, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Злоумышленника разыскали и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ. Разбой, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Источник:
Ссылки по теме:
- Грабители ошиблись с выбором жертвы
- Полицейские задержали парня, который ограбил продуктовый магазин ради мамы
- Сотрудница иркутского кафе против грабителя с ножом
- Преступник пожалел, что решил ограбить посетителей бильярд-клуба
- В Москве наглый грабитель избил мужчину под камерой наблюдения
21
Понравилось21
Новости партнёров
Впаять ему максималку бы!!!