Парень ограбил кафе с куском пластмассы в руке

На опубликованных в сети кадрах видно агрессивное поведение преступника. Угрожая женщине, он разбил витрину, а затем опустошил кассу.



Злоумышленника разыскали и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ. Разбой, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.