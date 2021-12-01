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Парень ограбил кафе с куском пластмассы в руке

Парень ограбил кафе с куском пластмассы в руке (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 10:20
Метки: Рязань   видео   грабитель   кафе   криминал   ограбление   
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28-летний житель Рязани совершил разбойное нападение на круглосуточное кафе. Угрожая кассиру цилиндрическим куском пластмассы, который он держал как пистолет, злоумышленник похитил несколько тысяч рублей.
На опубликованных в сети кадрах видно агрессивное поведение преступника. Угрожая женщине, он разбил витрину, а затем опустошил кассу.

Злоумышленника разыскали и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ. Разбой, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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Метки: Рязань   видео   грабитель   кафе   криминал   ограбление   
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28k
АнтонПолднев 2 часа назад
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7k
Позитив Час назад
дебил какой то... вот стоило оно того???? разве эта та сумма ради которой надо так рисковать???
Впаять ему максималку бы!!!
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30k
Растрелли В.В. Час назад
Пацан к успеху шёл
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34k
Опаньки 2 часа назад
нарик ?
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37k
Alex 2 часа назад
Дебил, из за 2 тыс себе жизнь сломал
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Mr.Adamson

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