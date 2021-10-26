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28-летний парень пошел на преступление якобы ради своей мамы. Ранее судимый житель Первоуральска зашел в продуктовый магазин с разбитой бутылкой в руках (розочкой) и потребовал у кассирши наличные. При этом он извинялся и пообещал вернуть похищенные деньги.
Грабитель опустошил кассу, забрав 5 тысяч рублей. Парень сказал сотруднице торговой точки, что его мама лежит в больнице и срочно нужны деньги на операцию.
Позже сотрудники уголовного розыска Свердловского района Перми задержали злоумышленника. Стражи правопорядка заявили , что грабитель перебрался в Пермь несколько недель назад и выдумал легенду про операцию мамы, чтобы вызвать жалость у кассирши. Также правоохранители уверены, что задержанный может быть причастен к ряду подобных преступлений на территории Перми.
Присутствует ненормативная лексика.
Позже сотрудники уголовного розыска Свердловского района Перми задержали злоумышленника. Стражи правопорядка заявили , что грабитель перебрался в Пермь несколько недель назад и выдумал легенду про операцию мамы, чтобы вызвать жалость у кассирши. Также правоохранители уверены, что задержанный может быть причастен к ряду подобных преступлений на территории Перми.
Присутствует ненормативная лексика.
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вот хотя бы ради 5000 миллионов рублей то пожалуй стоит рисковать
Видели уже!
Молодой человек тысячу раз извинился за свой поступок перед продавщицей и признался, что сам готов зареветь. Но в его искренность верится с трудом.
PS кемеров стукач пид.арнутый