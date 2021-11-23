Грабители ошиблись с выбором жертвы

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В США вооруженные грабители подкараулили курьера-водителя возле дома и потребовали деньги и другие ценности. Мужчина сказал бандитам, что деньги находятся в машине. Когда злоумышленники отвлеклись, герой видео достал свой пистолет и открыл по ним огонь.
Одному грабителю удалось скрыться, однако вскоре он был задержан. Двое других преступников были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Один из них скончался.
У мужчины имелось разрешение на ношение оружия.
У мужчины имелось разрешение на ношение оружия.
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Метки: видео ограбление сша
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Предаю себя стыду,
хулиганы дали в рыло
у прохожих на виду.
Был бы я резвей и легче,
не в таких больших летах,
убежал бы я при встрече
на здоровых то ногах.
Будь я малость помоложе
и здоровый, как амбал,
я бы дал в ответ по роже
и закончил бы скандал.
Но они намного шире,
без морщин и без седин.
И к тому же их четыре,
ну а я всего один.
Плюс последствия гастрита,
простатит и диабет. .
И пришлось достать мне тихо из кармана пистолет.
Получилось как-то глупо,
неудобно, видит Бог,
но лежат четыре трупа
у моих артритных ног.
Жить и жить могли б ребята,
еслиб я был молодой. .
Только ж я не виноватый,
что я старенький такой!
Расизм не притянешь, хотя азиаты ещё те расисты.
Как, впрочем, и все...
Понятно что был на эмоциях, но одного в тотал, второго сильно ранил будучи явно на нервах с таким освещением - очень неплохой результат. Да и убегали они ну очень быстро. Хорошо что недалеко )))
Да отличный результат.Лучше,конечно,этим животным бошки поотрубать,но и так сойдёт.