Грабители ошиблись с выбором жертвы

Азартное развлечение, с которого все началось

Одно из самых глупых ограблений, попавших на видео

Отправившиеся на свидание полицейские предотвратили ограбление

Дедушка, к которому лучше не залезать в дом

Смелый мальчик бросился на вооруженных преступников, чтобы защитить свою маму

Мужчина заставил грабителя визжать от страха