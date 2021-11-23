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Грабители ошиблись с выбором жертвы

Грабители ошиблись с выбором жертвы (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 08:56
Сообщество : Криминал
Метки: видео   ограбление   сша   
17946
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В США вооруженные грабители подкараулили курьера-водителя возле дома и потребовали деньги и другие ценности. Мужчина сказал бандитам, что деньги находятся в машине. Когда злоумышленники отвлеклись, герой видео достал свой пистолет и открыл по ним огонь.
Одному грабителю удалось скрыться, однако вскоре он был задержан. Двое других преступников были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Один из них скончался.

У мужчины имелось разрешение на ношение оружия.

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Метки: видео   ограбление   сша   
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216
Юденич 9 часов назад
Молодец, хорошо с ублюдками разобрался. У них закон становится на сторону жертвы. У нас навесили бы статью за превышение самообороны и начался бы у мужика головняк .
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23k
Сергей Алексеевич 24 минуты назад
Налётчики орут "плиз, плиз" (пожалуйста, пожалуйста), прям как у нас черножопые, когда писды получают, братом начинают называть, умолять о пощаде. Походу гниды везде одинаковые.
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321
Чумной Доктор 42 минуты назад
Я стою такой унылый,
Предаю себя стыду,
хулиганы дали в рыло
у прохожих на виду.
Был бы я резвей и легче,
не в таких больших летах,
убежал бы я при встрече
на здоровых то ногах.
Будь я малость помоложе
и здоровый, как амбал,
я бы дал в ответ по роже
и закончил бы скандал.
Но они намного шире,
без морщин и без седин.
И к тому же их четыре,
ну а я всего один.
Плюс последствия гастрита,
простатит и диабет. .
И пришлось достать мне тихо из кармана пистолет.
Получилось как-то глупо,
неудобно, видит Бог,
но лежат четыре трупа
у моих артритных ног.
Жить и жить могли б ребята,
еслиб я был молодой. .
Только ж я не виноватый,
что я старенький такой!
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2k
Эдуардо Час назад
Многие спорят о пользе или вреде массового владения оружием в связи с тем, что появится соблазн использовать его не только для самообороны. А на деле получается так, что если тебя хотят ограбить, к этому готовятся заранее доставая оружие через не законные каналы. Логично, что ни один преступник не будет законно оформлять на себя орудие преступления. Либо какой нибудь одержимый псих захотел пострелять в школе - он все равно найдет способ достать ствол. А у меня, как у возможной жертвы нападения, нет времени, желания и нервов оформлять себе боевое оружие в России для того, чтобы я мог себя защитить при действующем законодательстве в этой сфере. Да и пройди я все процедуры, получил бы ствол, не факт, что меня бы эти же ушлепки не засудили, как это у нас часто бывает.
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6
terapiya 2 часа назад
мало, что понял, но у нас бы точно посадили за превышение необходимой обороны
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522
Tony Banano 2 часа назад
Тот ублюдок , что залез в машину, явно нахватал свинца и умер, просто он еще этого не понял и даже побежал, думаю не далеко....
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889
Гремлин 2 часа назад
И как на грех стрелявший не белый, а китаец.
Расизм не притянешь, хотя азиаты ещё те расисты.
Как, впрочем, и все...
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14k
vikklu 2 часа назад
А кто это семь минусов посту поставил, горнороссияне, что ли? Ну дык и до вас очередь дойдёт.
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14k
vikklu 2 часа назад
Что интересно, то сначала давай бабки, с.ука, а когда ответка пошла, то плииз, плииз!
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147k
anthrax 3 часа назад
Ну вот,есть же и на Фишках хорошие новости.
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12k
koleos72 3 часа назад
Шахтёры, чтоли?!
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128
Алёна 3 часа назад
Как же всё таки здорово, когда можно пристрелись падлу на месте преступления. Потому что, как показывает практика, этих [мат]*** в сложно перевоспитать.
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15k
Dobryi_KOT 3 часа назад
Грабители-о-чьей-национальности-нельзя-говорить.
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444
да пох Dobryi_KOT 3 часа назад
Можно догадываться , если их ночью плохо видно .
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1k
superfox47 3 часа назад
Всех не смог положить потому что в темноте их очень плохо видно
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1k
Vadims 3 часа назад
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467
Константин 4 часа назад
Как по мне вполне неплохой результат.
Понятно что был на эмоциях, но одного в тотал, второго сильно ранил будучи явно на нервах с таким освещением - очень неплохой результат. Да и убегали они ну очень быстро. Хорошо что недалеко )))
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5k
Александр 4 часа назад
стрелять по убегающему преступнику - это не есть самооборона, самооборона закончилась в момент, когда преступники показали зад. Такую стрельбу можно оправдать лишь состоянием аффекта.
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539
Сигизмунд Лазаревич 4 часа назад
так себе стрелок. только одного из трёх убил
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5k
Jekis 5 часов назад
А кто из машины вылез и убежал?
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−8
Insaid From 5 часов назад
американские чеченцы
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11k
Kucher 5 часов назад
Удивительно, что грабители такие загорелые.
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