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Стоматолог, к которому хочется попасть на прием

Стоматолог, к которому хочется попасть на прием (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 11:55
Метки: видео   врач   дети   забота   позитив   стоматолог   стоматология   
326
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Позитивное и доброе видео с участием детского стоматолога, который любит свою работу и маленьких пациентов.
Жаль, что таких врачей очень мало.

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Метки: видео   врач   дети   забота   позитив   стоматолог   стоматология   
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5  комментариев
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11k
Александр 3 часа назад
Я хожу до одной специалистки, так когда мне зубы делает, кладёт сиськи на правое плечо)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
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А ещё они называли тебя дранной шкурой
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