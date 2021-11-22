Стоматолог, к которому хочется попасть на прием

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Позитивное и доброе видео с участием детского стоматолога, который любит свою работу и маленьких пациентов.
Жаль, что таких врачей очень мало.
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Метки: видео врач дети забота позитив стоматолог стоматология
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