Сотрудники кафе в Бразилии устроили тёплый прием грабителю

473
1
1
В бразильском городе Бруски грабитель зашел в кафе и потребовал от стоящего за кассой мужчины деньги и другие ценности. Однако преступник не подозревал, что в этом заведении работает очень сплоченный коллектив.
Били грабителя долго и с большим удовольствием.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина заставил грабителя визжать от страха
- Сотрудница иркутского кафе против грабителя с ножом
- Автолюбитель наказал уличных грабителей
- Неожиданный финал уличного ограбления
- Грабитель в последний момент бросил своего подельника
34
Понравилось34
Новости партнёров