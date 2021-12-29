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Сотрудники кафе в Бразилии устроили тёплый прием грабителю

Сотрудники кафе в Бразилии устроили тёплый прием грабителю (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2021 08:21
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   видео   грабитель   избиение   кафе   криминал   ограбление   
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В бразильском городе Бруски грабитель зашел в кафе и потребовал от стоящего за кассой мужчины деньги и другие ценности. Однако преступник не подозревал, что в этом заведении работает очень сплоченный коллектив.
Били грабителя долго и с большим удовольствием.

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Метки: Бразилия   видео   грабитель   избиение   кафе   криминал   ограбление   
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8  комментариев
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7k
Фельдъегерь 42 минуты назад
хорошо ему досталось, мне его аж жалко стало
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Сибиряк 4 минуты назад
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1k
Алексей Гулевич 5 минут назад
ваще супер, и не надо 15 лет в тюрьме кормить за счёт таких же граждан .... палкой натыкал в "шлем", типа "ты не видишь куда пришёл? на посмотри ..."
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65k
Доктор Джонс 7 минут назад
Надо было с грабителя мотошлем снять и им же отмудохать...
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Viktor 23 минуты назад
Приятно посмотреть как мразь получает то, что заслужила!
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3k
Александр Нвский Полчаса назад
Продолжение видимо в А,доке))
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Bartello Полчаса назад
Я так понимаю после того, как видео прервалось, в кафе появилось новое мясное блюдо а у одного из сотрудников - шлем и мотоцикл ))))
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