Разгрузка товара пошла не по плану

FISHKINET
В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной... ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Насколько могут преобразиться вещи, когда за дело берутся настоящие мастера Насколько могут преобразиться вещи, когда за дело берутся... Житель Ноябрьска устал от шумного соседа-меломана и вышел на тропу войны Житель Ноябрьска устал от шумного соседа-меломана и вышел на тропу... "Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос журналиста "Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на... Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не выступлением своих спортсменов, а участием в Олимпиаде русских Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не... Глава СК Бастрыкин попросил Путина ужесточить миграционную политику Глава СК Бастрыкин попросил Путина ужесточить миграционную политику Диктатор с детским лицом: Михаил Кононов Диктатор с детским лицом: Михаил Кононов 14 фото из Франции, которые доказывают, что другая страна - как чужая Вселенная: ничего непонятно, но очень круто&nbsp; 14 фото из Франции, которые доказывают, что другая страна - как... Водитель для Бори Водитель для Бори Два стеклянных стакана, создание которых кажется невозможным Два стеклянных стакана, создание которых кажется невозможным Калейдоскоп позитива. Выпуск 89 Калейдоскоп позитива. Выпуск 89 Тихо ша, Одесса! Тихо ша, Одесса! 12 трогательных поступков незнакомцев, которые возвращают веру в людей 12 трогательных поступков незнакомцев, которые возвращают веру в людей Как отучить собаку грызть обувь Как отучить собаку грызть обувь Сказка о рыцаре и его награде Сказка о рыцаре и его награде Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 20 коллекций, привлекающих своей необычностью 20 коллекций, привлекающих своей необычностью Петух, знай своё место! Петух, знай своё место!
Главная > Видео 
Разгрузка товара пошла не по плану

Разгрузка товара пошла не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 12:25
Метки: видео   внезапно   неожиданно   происшествия   разгрузка   товар   
1913
1
1
Порой всё идет не так, как мы планируем. Если вам кажется, что день не задался, посмотрите это видео с неудачливыми рабочими и вам скорее всего станет легче. Мужчины разгружали машину с товаром, как вдруг всё пошло наперекосяк.
Беда пришла откуда не ждали.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   внезапно   неожиданно   происшествия   разгрузка   товар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Опаньки 2 часа назад
ахахах, я всего ожидал, но не самосвала ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
22k
Inter Минуту назад
такого я не ожидал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Garpia121 10 минут назад
А как они планировали это снимать в идеале? Что поддон спрыгнет со ступенички?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
230
cdzpm 46 минут назад
Ну полный не так!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
fish1986 52 минуты назад
да таких приколов как грязи, можно каждый день делать пост.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Гулевич Час назад
херасе самосвалец у них
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Alex Час назад
Хера се
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
495
Олег Час назад
Удача тут совершенно не при чём. У грущиком интиллект на уровне кухонной тумбочки. Это же надо догадаться до этого)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mowgley Час назад
Это досадная неприятность, а беда выглядит немного иначе:
Ссылка youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
416
Faithless 2 часа назад
Рабочий тут ни при чем, проблемы у механика, который допустил эту развалюху до работы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Рекламщик 2 часа назад
Самосвал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной Вежливое колесо позвонило в дверь и подождало домовладельца на лужайке Вежливое колесо позвонило в дверь и подождало домовладельца на лужайке Водитель мусоровоза чуть не сгорел на работе Водитель мусоровоза чуть не сгорел на работе Неожиданный демонтаж старой террасы Неожиданный демонтаж старой террасы Гибель зазевавшегося турецкого инженера попала на видео Гибель зазевавшегося турецкого инженера попала на видео Мужчина застал рабочих в крайне интересном состоянии Мужчина застал рабочих в крайне интересном состоянии
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

554791



Другие посты автора
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
55
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Самый бедный и самый любимый президент современности
3
371
Самый бедный и самый любимый президент современности
Набирающие популярность
Авария дня. Под Владимиром в лобовом столкновении погиб водитель «Москвича»
0
17
Авария дня. Под Владимиром в лобовом столкновении погиб водитель «Москвича»
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 4 февраля
0
4
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 4 февраля
В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной
В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оо, да...
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#прикол#ватермарк#Россия#СССР#автомобили#автомир#Разное#новости
#Юмор#люди#история#картинки#США#Ynews#дтп#Олимпиада-2022#кот#авто аварии
#интересно#факты#интересное#Спорт#Приколы#подборка#фотографии#познавательно#аварии#страна

На что жалуетесь?

Вернуться