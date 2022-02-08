Разгрузка товара пошла не по плану

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Порой всё идет не так, как мы планируем. Если вам кажется, что день не задался, посмотрите это видео с неудачливыми рабочими и вам скорее всего станет легче. Мужчины разгружали машину с товаром, как вдруг всё пошло наперекосяк.
Беда пришла откуда не ждали.
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