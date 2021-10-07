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Неожиданный демонтаж старой веранды

Неожиданный демонтаж старой веранды (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 09:38
Сообщество : Юмор
Метки: веранда   видео   внезапно   неожиданно   обрушение   прикол   ремонт   
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Установленная на частной территории камера наблюдения запечатлела неожиданное обрушение веранды. Мужчина носил строительные материалы и складывал их рядом друг с другом. В какой-то момент деревянная постройка не выдержала перегруза и обрушилась.
Если уж ремонтировать, то все сразу?

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Метки: веранда   видео   внезапно   неожиданно   обрушение   прикол   ремонт   
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5  комментариев
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1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 22 минуты назад
Это терраса!!!!
.

Разница между верандой и террасой – в отсутствии у последней полноценных стен и остекления. То есть, если изначально открытую террасу застеклить частично, сделав стены и проемы под оконные блоки, или полностью, поставив панорамные порталы, в том числе и дверные, по правилам она станет верандой.
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0
Mish Taras 12 минут назад
Просчёт в расчётах...)))
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2k
Наблюдатель Полчаса назад
Тицкая сила))
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65k
Cкладно звонишь. 40 минут назад
Я как то на пассат загрустил 12 листов гипсокартона..
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