Неожиданный демонтаж старой веранды

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Установленная на частной территории камера наблюдения запечатлела неожиданное обрушение веранды. Мужчина носил строительные материалы и складывал их рядом друг с другом. В какой-то момент деревянная постройка не выдержала перегруза и обрушилась.
Если уж ремонтировать, то все сразу?
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Разница между верандой и террасой – в отсутствии у последней полноценных стен и остекления. То есть, если изначально открытую террасу застеклить частично, сделав стены и проемы под оконные блоки, или полностью, поставив панорамные порталы, в том числе и дверные, по правилам она станет верандой.