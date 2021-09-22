Мужчина застал рабочих в крайне интересном состоянии

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Вдоль дороги мёртвые с косами лежат... и тишина!
Хорошо поработал - хорошо отдохни. Прямо там, где поработал...
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Но, если такое видишь, надо срочно вызывать скорую, в реальности они могли травануться технарём.
С 5-ти утра на ногах.
Это тебе не клавиатуру лупить в офисе!