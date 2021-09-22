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Мужчина застал рабочих в крайне интересном состоянии

Мужчина застал рабочих в крайне интересном состоянии (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 09:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   внезапно   пьяные   рабочие   
851
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Вдоль дороги мёртвые с косами лежат... и тишина!
Хорошо поработал - хорошо отдохни. Прямо там, где поработал...

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Метки: Юмор   видео   внезапно   пьяные   рабочие   
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12  комментариев
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8k
Андрей Ма-С Час назад
время обед, дорога скорее всего новая и для проезда не открытая. Люди отдыхают в свое личное время. А то что на обочине и на земле, не у всех на рабочем месте знаете ли есть удобные диванчики.
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5k
Дмитрий Горчилин 2 минуты назад
Среди большой группы людей всегда кому-то спать не хочется, хоть кто-то один бродит, звонит, в машине копается. Даже если все выпили- водитель не употребляет. Если все лежат, при чем, так чтобы на грязи и на асфальте- это настораживает. Может и правда стекломоя напились, лучше бы разобраться, может даже в скорую позвонить.
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5k
Ruk 9 минут назад
просто отдыхают, стояли бы там диванчики - лежали бы на диванчиках
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−47
монастырской 19 минут назад
это росия, детка


путенский электорат
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5k
КремлеКот 44 минуты назад
Очень на постановку похоже.
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149
⛔ Александр ⛔ Хью́берт 21 минуту назад
Обеденный перерыв, люди спят!
С 5-ти утра на ногах.
Это тебе не клавиатуру лупить в офисе!
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24k
Vazari Час назад
Ну, неужели с первого взгляда не понятно, что это дешевая постановка?
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16k
Serg2001 Час назад
Примерно так я себе представлял Куликово поле после битвы... )
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39k
dima423 Час назад
мертвые с косами...хорошо сказал) но если они сивуху жеранули какую нибудь, то может и реально мертвые, пульс проверить не мешало бы...
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9k
☾ Атеист ☽ Час назад
Картина "Косильщики трын-травы"
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