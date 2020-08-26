Вежливое колесо позвонило в дверь и подождало домовладельца на лужайке

В городе Патаскала, штат Огайо, США, установленная возле одного из домов камера наблюдения запечатлела неожиданный презент от проезжающего неподалеку автомобиля.
Хорошо хоть дом не подожгло!
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Метки: видео внезапно колесо неожиданно происшествие сша
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