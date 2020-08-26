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Сообщество Жизнь в США 410 постов • 187 подписчиков подписаться
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Вежливое колесо позвонило в дверь и подождало домовладельца на лужайке

Вежливое колесо позвонило в дверь и подождало домовладельца на лужайке (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 11:31
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   внезапно   колесо   неожиданно   происшествие   сша   
268
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В городе Патаскала, штат Огайо, США, установленная возле одного из домов камера наблюдения запечатлела неожиданный презент от проезжающего неподалеку автомобиля.

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Метки: видео   внезапно   колесо   неожиданно   происшествие   сша   
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5  комментариев
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28k
Элек Мек 41 минуту назад
Вежливое колесо позвонило в дверь и подождало домовладельца на лужайке
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2k
AMD 15 минут назад
На телефон для смс такой звонок поставлю
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−79
............ Полчаса назад
я представляю, если б в этот момент кто то за почтой спросонья выходил бы..
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1k
fraxinus ............ 6 минут назад
... и даже не спросонья. Голову снесет точно.
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14k
Anna 39 минут назад
терминатор, начало
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