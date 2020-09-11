Гибель зазевавшегося турецкого инженера попала на видео

В Турции обычный на вид солнечный зайчик на полу привел к гибели инженера-технолога. 45-летний мужчина упал в люк с 6-метровой высоты на мукомольном заводе и скончался в больнице.
Момент падения мужчины оказался запечатлен камерой наблюдения.
Источник:
Ссылки по теме:
- Неожиданное окончание похода на процедуру пирсинга
- Мальчика придавило массивной дверью в киевской поликлинике
- Инструкции по технике безопасности написаны кровью
- Водитель мусоровоза чуть не сгорел на работе
- Баржа с экскаваторами сломалась пополам и захлопнулась
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...