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Гибель зазевавшегося турецкого инженера попала на видео

Гибель зазевавшегося турецкого инженера попала на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 09:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   неожиданно   падение   происшествие   солнечный зайчик   
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В Турции обычный на вид солнечный зайчик на полу привел к гибели инженера-технолога. 45-летний мужчина упал в люк с 6-метровой высоты на мукомольном заводе и скончался в больнице.

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Метки: видео   неожиданно   падение   происшествие   солнечный зайчик   
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5  комментариев
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1k
Роман Гамзалиев Полчаса назад
Явно тех. безопасности на предприятии не соответствует норме , если есть люк в полу и там ходят люди то должно быть ограждение или решетка .
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10k
Corvus Corax 13 минут назад
"Сталкер". Кордон, элеватор.
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8k
Мафусаил 53 минуты назад
Как нелепо(((
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24k
Acu900 2 часа назад
Вот раздел АДок 3 недели как уже не обновляется. Этот пост как раз туда надо переместить. Хоть видео не такое эффектное как видео с поеданием сердца,но все же...
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32k
dima423 Acu900 2 часа назад
да не...этому в адке делать нечего)
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