Попытка парня скрыть запасы травки от полицейских с треском провалилась

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К парню постучали в дверь полицейские и он решил избавиться от своего большого запаса марихуаны. Любитель травки не придумал ничего лучше, чем выбросить все наркотики в окно.
Вот только герой видео не подозревал, что на улице находятся ещё несколько сотрудников полиции. Очевидец запечатлел комичную сцену "марихуанопада".
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