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Попытка парня скрыть запасы травки от полицейских с треском провалилась

Попытка парня скрыть запасы травки от полицейских с треском провалилась (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 12:58
Сообщество : Юмор
Метки: видео   задержание   идиот   наркотики   полиция   прикол   фейл   
372
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К парню постучали в дверь полицейские и он решил избавиться от своего большого запаса марихуаны. Любитель травки не придумал ничего лучше, чем выбросить все наркотики в окно.
Вот только герой видео не подозревал, что на улице находятся ещё несколько сотрудников полиции. Очевидец запечатлел комичную сцену "марихуанопада".

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Метки: видео   задержание   идиот   наркотики   полиция   прикол   фейл   
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8  комментариев
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3k
Григорий Бабкин 53 минуты назад
Видео-подтверждение высыхания мозгов у торчков.
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5k
Борис Карабанов 9 минут назад
Вообще незаметно. Конспирация прежде всего!
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689
Hallo FreeSpace 15 минут назад
Фига у него там добра
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1k
Anton Chigurh Полчаса назад
фига се мешок копы насобирали

эхххххх
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12k
Majul 43 минуты назад
Мозги все скурил походу
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28k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 44 минуты назад
"травка безобидна" утверждают легалайзеры ! а на видео яркий пример что у чела "любителя" мозги уже высохли !!!
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