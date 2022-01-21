Попытка парня скрыть запасы травки от полицейских с треском провалилась

К парню постучали в дверь полицейские и он решил избавиться от своего большого запаса марихуаны. Любитель травки не придумал ничего лучше, чем выбросить все наркотики в окно.

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Вот только герой видео не подозревал, что на улице находятся ещё несколько сотрудников полиции. Очевидец запечатлел комичную сцену "марихуанопада".