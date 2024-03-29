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В Чебоксарах задержаны поджигатели, которые пытались запугать должников

В Чебоксарах задержаны поджигатели, которые пытались запугать должников

Автор:
29 марта 2024 09:12
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Наркотики   Россия   поджигатель   полиция   чебоксары   
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В Чебоксарах сотрудники полиции задержали нескольких молодых людей, подозреваемых в серии поджогов дверей в домах. Подобным образом злоумышленники пытались запугать людей, не оплативших дозу из тайников-закладок.

Сотрудниками УМВД России по г. Чебоксары задержаны пятеро подозреваемых в серии поджогов дверей в многоквартирных домах.

Предварительно установлено, что злоумышленники получали задания от анонимного заказчика через мессенджер. За каждое противоправное деяние они получали от 5 до 15 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что таким образом организаторы преступлений стремились запугать и наказать участников схемы по незаконному распространению запрещенных веществ. Эти люди забирали наркотики из тайников-закладок, но не оплачивали их. Поэтому поджигатели дверей также оставляли на стенах надписи угрожающего характера.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных к аналогичным преступлениям", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Метки: Видео   Наркотики   Россия   поджигатель   полиция   чебоксары   
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6  комментариев
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37k
БамбарбияКиргуду 48 минут назад
Во дебилы.Сначала написали,а потом подожгли.Интересно,как хозяин квартиры прочитает сообщение?
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1k
Фидель 36 минут назад
Тухляк вместо мозгов,это нелюди,а если бы пожар с погибшими,таких сажать надо и надолго.
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6k
livaneth 41 минуту назад
Неправильная квалификация. Статья 167 УК - она о хулиганстве, без цели наживы. А эти поджигатели выполняли заказ за деньги. Так что начинать надо с прокурора, умышленно переквалифицировавшего дело на более мягкую статью.
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8k
Alex 46 минут назад
Почему уши не отрезали?
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Себастьян Перейра
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