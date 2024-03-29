В Чебоксарах задержаны поджигатели, которые пытались запугать должников

Сотрудниками УМВД России по г. Чебоксары задержаны пятеро подозреваемых в серии поджогов дверей в многоквартирных домах.

Предварительно установлено, что злоумышленники получали задания от анонимного заказчика через мессенджер. За каждое противоправное деяние они получали от 5 до 15 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что таким образом организаторы преступлений стремились запугать и наказать участников схемы по незаконному распространению запрещенных веществ. Эти люди забирали наркотики из тайников-закладок, но не оплачивали их. Поэтому поджигатели дверей также оставляли на стенах надписи угрожающего характера.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных к аналогичным преступлениям", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.