Эквадорский самурай вышел с мечом и щитом против полиции

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В Эквадоре полиция пыталась задержать мужчину, но столкнула с "самураем". Облачённый в броню незнакомец отказался сдаваться и оказал сопротивление.
Мужчина в бронезащите, с щитом, в шлеме и с японским мечом – катаной оказал сопротивление наставившим на него пистолеты правоохранителям в приходе Вилькабамба, в регионе Лоха (Эквадор). Фрагмент противостояния случайно сняли очевидцы.
О причинах конфликта местные СМИ ничего не сообщают, но, предварительно, "самурая" все-таки удалось задержать. Живым.
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