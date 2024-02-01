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Эквадорский самурай вышел с мечом и щитом против полиции

Эквадорский самурай вышел с мечом и щитом против полиции

Автор:
01 февраля 2024 08:33
Метки: Видео   Прикол   Эквадор   задержание   полиция   самурай   
1779
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В Эквадоре полиция пыталась задержать мужчину, но столкнула с "самураем". Облачённый в броню незнакомец отказался сдаваться и оказал сопротивление.

Мужчина в бронезащите, с щитом, в шлеме и с японским мечом – катаной оказал сопротивление наставившим на него пистолеты правоохранителям в приходе Вилькабамба, в регионе Лоха (Эквадор). Фрагмент противостояния случайно сняли очевидцы.
О причинах конфликта местные СМИ ничего не сообщают, но, предварительно, "самурая" все-таки удалось задержать. Живым.

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   Эквадор   задержание   полиция   самурай   
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5  комментариев
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909k
А.Берестенко 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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4k
Василий Афиногенов 8 минут назад
у самурая нет цели,только путь...
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2k
Алексей Гулевич 18 минут назад
а у этого дядьки что за шесты
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822
AlexWoyz 21 минуту назад
концерт окончен.
всем спасибо..
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