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В Астрахани задержали наркодилера, из-за которого погибло 5 человек

В Астрахани задержали наркодилера, из-за которого погибло 5 человек

Автор:
10 мая 2024 17:51
Сообщество : Криминал
Метки: Астрахань   Видео   Наркотики   дилер   задержание   закладчик   
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А 11 пострадавших попали в реанимацию.

В ночь на 9 мая в Астрахани нашли пять погибших от отравления неизвестным веществом. Экспертиза установила, что они умерли от синтетического наркотика метадон.

Ещё 14 человек попало в больницу, 11 из них положили в реанимацию. Расследование дела взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин. А генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин, начальник УМВД России по Астраханской области, создал специализированную группу для расследования дела, в состав которой вошли наркополицейские, оперативники и эксперты.

В квартире одного из пострадавших нашли остатки наркотика. Аналогичные обыски прошли по адресам других жертв отравления. Силовики проверили и их телефоны с координатами «закладок», затем посмотрели записи с камер домофонов.

Вскоре «дилера» вычислили и задержали:

В результате проведённых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Астраханской области во взаимодействии с представителями УФСБ задержан 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, подозреваемый в распространении наркотических веществ, - сообщили в МВД.

Он уверяет, что задания получал из мессенджера, а потом уже оставлял закладки. Сейчас следователи проверяют эту версию и ищут соучастников закладчика. Заведено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере». Распространителю грозит до 8 лет в колонии.

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Метки: Астрахань   Видео   Наркотики   дилер   задержание   закладчик   
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54  комментария
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41k
АнтонПолднев 4 часа назад
Лицо дилера штрихуют, а лицо фсбшника нет. Круто. Как по мне должно быть наоборот.
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17k
Колька Валеркин сын 8 минут назад
Ух как распиаривают. Походу кто-то нариков дитякой "сильных" мира сего. Вот не жалко нарколыг.
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1k
На_ник 45 минут назад
А за что арестовали-то?! Человек сознательно избавлял нормальных людей от наркоманов - орден давать надо! Естественный отбор - принудительно.
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410
_Vasiliy_ 53 минуты назад
___А 11 пострадавших попали в реанимацию.___

В смысле пострадавшим?
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1k
Нежмисто Живисто Час назад
Взяли бегунка, во дают, успех
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939
Антоха Оренбург Час назад
Ну ладно раньше, скучно было, движения там всякие. Но сейчас развлечений на любой вкус. В конце концов инфы не было. Зачем сейчас на наркоту садиться ведь уже помоему со школы все знают, что это точка невозврата?
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21k
Robin Hood Час назад
Надо ентому маструбеку сделать передоз. Внутрианально. Толстым шприцем.
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8k
Neo 2 часа назад
Давайте дальше всю цепочку раскрутим. Виноваты китайцы, которые сделали смарт, с которого запускался телеграм. Виноват Дуров его создавший, виноват оператор связи, который предоставил услуги интернет.
Может виноват все таки тот объ360с который употребил дурь, а она, в коем то веке на его беду оказалась небодяженная.
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4k
Александр Долматов 2 часа назад
Человек поспособствовал снижению количества наркоманов и за это срок получит
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52k
Элек Мек 2 часа назад
А крышу ментовскую задержали?
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2k
Никита Сергеевич 2 часа назад
То есть, если бы несколько наркотов не сдохло, никто бы не искал этого наркодилера? Что мешало вычислить его раньше?
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35k
Юр21 2 часа назад
А вот и зря его арестовали, пусть бы продолжал делать наше общество чище, дохли то нарколыги, а наркоманы - это беда современного общества.
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29k
Matrosskin 2 часа назад
11 коек в реанимации зря заняли...
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6k
Руслан 2 часа назад
Бинго прям. И чурбана повязали и торчки откинулись. Вот никого не жалко тут
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15k
кот базилий 3 часа назад
А где "крыша"?
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18k
ron 3 часа назад
Для чего в стране нарко-полицейские? ну принести ты свой мет в отделение, проверь на качество, это ж недорого, но нет, жрут всякую дрянь...
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11k
Билли 3 часа назад
Во-первых. Погибли они не из-за закладчика, а из-за того, что они тупые нарики.
Во-вторых. Всю наркоту всегда крышуют менты и прекрасно и те и те друг друга знают в лицо, особенно в таких регионах как Астраханская обл. с неимоверным уровнем коррупции и количеством диаспор.
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23k
BiZ 3 часа назад
совершать такое серьезное преступление под камерой - это надо быть с мозгами закладчика..
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19k
Роберт Шекли 3 часа назад
Заведено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере». Распространителю грозит до 8 лет в колонии
=====
Почему до 8, когда до 20?
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72k
Пётровыч 3 часа назад
Всем наркоманам на заметку, поставщики пакуют разные наркотики, в том числе и метадон. Опять барыга перепутал меф или фен с метадоном, а метадон это синтетика героина, его доза для смерти нужна в 100 раз меньше и это не далеко не первый случай.
Когда вы хотите кайфануть на дискотеке, помните, что это может быть ваш последний нюх.
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1k
vadimbar 3 часа назад
Теперь в Астрахани стало меньше наркоманов )
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