В Астрахани задержали наркодилера, из-за которого погибло 5 человек

А 11 пострадавших попали в реанимацию.
В ночь на 9 мая в Астрахани нашли пять погибших от отравления неизвестным веществом. Экспертиза установила, что они умерли от синтетического наркотика метадон.
Ещё 14 человек попало в больницу, 11 из них положили в реанимацию. Расследование дела взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин. А генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин, начальник УМВД России по Астраханской области, создал специализированную группу для расследования дела, в состав которой вошли наркополицейские, оперативники и эксперты.
В квартире одного из пострадавших нашли остатки наркотика. Аналогичные обыски прошли по адресам других жертв отравления. Силовики проверили и их телефоны с координатами «закладок», затем посмотрели записи с камер домофонов.
Вскоре «дилера» вычислили и задержали:
В результате проведённых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Астраханской области во взаимодействии с представителями УФСБ задержан 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, подозреваемый в распространении наркотических веществ, - сообщили в МВД.
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Он уверяет, что задания получал из мессенджера, а потом уже оставлял закладки. Сейчас следователи проверяют эту версию и ищут соучастников закладчика. Заведено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере». Распространителю грозит до 8 лет в колонии.
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В смысле пострадавшим?
Может виноват все таки тот объ360с который употребил дурь, а она, в коем то веке на его беду оказалась небодяженная.
Во-вторых. Всю наркоту всегда крышуют менты и прекрасно и те и те друг друга знают в лицо, особенно в таких регионах как Астраханская обл. с неимоверным уровнем коррупции и количеством диаспор.
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Почему до 8, когда до 20?
Когда вы хотите кайфануть на дискотеке, помните, что это может быть ваш последний нюх.