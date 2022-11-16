В Индии при обрушении каменоломни погибло несколько человек

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Во время обрушения каменоломни в индийском штате Мизорам погибли как минимум восемь человек. Еще четверо считаются пропавшими без вести. Под завалами также оказались экскаваторы и другая техника.
Обрушение в каменоломне в штате Мизорам на северо-востоке Индии попало на видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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