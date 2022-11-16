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В Индии при обрушении каменоломни погибло несколько человек

В Индии при обрушении каменоломни погибло несколько человек

Автор:
16 ноября 2022 10:05
Сообщество : Криминал
Метки: Прикол   Россия   видео   задержание   колония   люди   полиция   
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Во время обрушения каменоломни в индийском штате Мизорам погибли как минимум восемь человек. Еще четверо считаются пропавшими без вести. Под завалами также оказались экскаваторы и другая техника.
Обрушение в каменоломне в штате Мизорам на северо-востоке Индии попало на видео.

Источник:

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Метки: Прикол   Россия   видео   задержание   колония   люди   полиция   
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3  комментария
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
Склон не укрепили...
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1k
Карл Карл Полчаса назад
так это каменоломня или карьер?
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21k
sanchesS80 Час назад
Эх, секунд бы на 20 раньше видео началось.
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Alex Chebrikov

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