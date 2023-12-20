В Москве задержали наркокурьеров, перевозивших 673 кг латиноамериканского кокаина

"В результате комплексной проверки информации оперативными подразделениями установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции. Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также транспортировка наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского Союза", - сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на спецслужбы.

Поясняется, что наркокурьеры для своей работы использовали арендованный на подставное лицо транспорт. При себе у них были обнаружены поддельные документы - паспорт и водительское удостоверение.

Задержанные поясняют, что о характере груза не догадывались. "Нам предложили заработать, перевезти какие-то коробки", - поясняет один из них."Оптовая стоимость изъятой партии на российском "черном" рынке превышает 2,5 млрд рублей. Розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее 6,5 млрд рублей", - сообщают в спецслужбах.

Т.к. объем запрещенных веществ значительный, наркокурьеры могут получить пожизненное лишение свободы.