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В Москве задержали наркокурьеров, перевозивших 673 кг латиноамериканского кокаина

В Москве задержали наркокурьеров, перевозивших 673 кг латиноамериканского кокаина

Автор:
20 декабря 2023 10:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   Наркокурьер   Наркотики   ФСБ   задержание   кокаин   наркотрафик   полиция   
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Реализация этой партии наркотиков, которая предназначалась для переправки в ЕС, могла принести до 6,5 млрд рублей.

В столице накрыли крупную партию наркотиков. ФСБ показало видео с задержанными курьерами, перевозившими, как выяснилось, кокаин.



"В результате комплексной проверки информации оперативными подразделениями установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции. Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также транспортировка наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского Союза", - сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на спецслужбы.

Поясняется, что наркокурьеры для своей работы использовали арендованный на подставное лицо транспорт. При себе у них были обнаружены поддельные документы - паспорт и водительское удостоверение.


Задержанные поясняют, что о характере груза не догадывались. "Нам предложили заработать, перевезти какие-то коробки", - поясняет один из них."Оптовая стоимость изъятой партии на российском "черном" рынке превышает 2,5 млрд рублей. Розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее 6,5 млрд рублей", - сообщают в спецслужбах.


Т.к. объем запрещенных веществ значительный, наркокурьеры могут получить пожизненное лишение свободы.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Наркокурьер   Наркотики   ФСБ   задержание   кокаин   наркотрафик   полиция   
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22  комментария
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10k
Борис Карабанов Час назад
Ну, и почему не пропустили? Пусть бы еэсники порадовались такому новогоднему "подарку". А полученные за товар денежки бы накрыли.
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1k
beshh Минуту назад
Какая-то странная затея в сложившейся ситуации везти запрещённое через границу России и ЕС. Тут и с полностью легальным и разрешённым импортом/экспортом кругом проблемы, а они за подобные "новогодние подарки" взялись.
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5k
Lexx 3 минуты назад
Кокаин распространяется среди "элиты" и всяких там "звёзд" шоу-бизнеса. А всяким дворовым наркоманам, он не по карману и среди них не котируется.
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726
ghor 8 минут назад
КТО СДАЛ?!!!
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15k
Alex 23 минуты назад
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41k
Example 6.2.6 24 минуты назад
Могли бы до границы ЕС их сопроводить, чтоб ничего не случилось с грузом. Как говориться, для "дорогих, уважаемых, западных партнёров" - нам ничего не жалко. :)
Я б ещё из комнаты вещь доков, веществ досыпал, которые уже не нужны для следствия и подлежат уничтожению.. чего добру то пропадать, пускай европейцы покайфуют, оттянуться.
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3k
Pioner76 Полчаса назад
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10k
Дмитрий 52 минуты назад
Знали не знали. По десятки вам братцы, по десятки!
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167
Александр Вьюшков Дмитрий 11 минут назад
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63
Liberman Дмитрий 8 минут назад
Моему знакомому 12 дали за мешок(50л) травы 15 лет назад.
А тут....группа лиц,подделка документов,цель - продажа, если не сдадут покупателя/конечника...
Кароч - от 18....
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53
Sergio 54 минуты назад
65000000000 RUB = 721524748,30 USD
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53
Sergio 53 минуты назад
721 524 748,3 $
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6k
Alex Час назад
Е**ать долб**бы. Не знали они, как же. Теперь вся жизнь коту под хвост.
З.Ы. Где-то расстроился главный наркоман хохляндии
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5k
Rubiroid_47 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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38k
Dobry vojak Svejk Час назад
Надо было заменить на дристательное и отправить гейропейцам, как в "Формуле 51". Вот бы посмотрели как там заседания гейросоюза из туалетов проходит )
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206
ruslan d Час назад
У кого-то будет не очень хороший Новый Год ...
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Schreibikus

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