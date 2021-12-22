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Позитивная девушка с колонкой завела толпу в Москве

Позитивная девушка с колонкой завела толпу в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 08:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Москва   Никольская улица   Россия   видео   колонка   позитив   
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Девушка решила поднять настроение себе и окружающим и пришла на Никольскую улицу в Москве с колонкой. Она включила музыку и собрала возле себя несколько десятков человек.
Многие прохожие останавливались, а некоторые и вовсе начинали подпевать и пританцовывать.

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Метки: Девушка   Москва   Никольская улица   Россия   видео   колонка   позитив   
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6  комментариев
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11k
котегRUS Час назад
Народ соскучился по позитиву!!!
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Павел Коваленко 3 минуты назад
Просто людям не хватает в этой жизни немного счастья и радости!
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3k
Outcast 8 минут назад
Думаю жители домов не сильно словили позитив от её действий.
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4k
Михаил 20 минут назад
обычно потом выясняется, что девушка на учете стоит у психиатра.))) Один такой товарищ недавно поджёг магазин в котором работал и тоже на учете стоял
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13k
banzai7 22 минуты назад
Побольше бы таких новостей!
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