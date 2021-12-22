Позитивная девушка с колонкой завела толпу в Москве

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Девушка решила поднять настроение себе и окружающим и пришла на Никольскую улицу в Москве с колонкой. Она включила музыку и собрала возле себя несколько десятков человек.
Многие прохожие останавливались, а некоторые и вовсе начинали подпевать и пританцовывать.
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