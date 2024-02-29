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В Москве полицейские задержали девушку, которая молилась на консервированные ананасы

В Москве полицейские задержали девушку, которая молилась на консервированные ананасы

Автор:
29 февраля 2024 08:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Девушка   Москва   Россия   ананасы   магазин   
2654
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В магазин "Перекрёсток" в Москве зашла полностью обнажённая женщина. Она уселась на пол перед стендом с консервированными ананасами и стала молиться. Весна близко.

По данным новостного портала Shot женщине 35 лет и она живёт в элитном доме на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово. По её словам, приехать в другую часть Москвы, раздеться и начать поклоняться ананасам ей "велел Всевышний".

Когда прибывшие полицейские попытались её увести, она начала кидаться на прохожих и смеяться, параллельно упрашивая отдать её "отцу по имени Вечность". Но вместо этого сотрудники доставили её сначала в отделение, а уже оттуда — в психиатрическую больницу в районе Преображенское. Диагноз предстоит установить специалистам.


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Метки: Видео   Девушка   Москва   Россия   ананасы   магазин   
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18  комментариев
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3k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
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112
Евгений Бобр 59 секунд назад
Надо было ее отжарить там))
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768
Macht 7 минут назад
Аж смотреть холодно...
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1k
Bastard Fat Полчаса назад
а ананасы таки в банках типа оне ни при чем
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53k
Aleksandr Полчаса назад
А как же "оскорбление чувств верующих".
Пресвятые ананасы, да это просто осквернение ритуала!

Целовать кусочки трупов можно, а молиться ананасам нет?
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3k
lekha-fil 44 минуты назад
"зашлИ полностью обнажённая женщина". Женщина уже множественного числа.
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579
Quantimus 52 минуты назад
И вот опять... где угодно, но не рядом со мной
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770
solosolovov Час назад
Мужик молодец, зачем сиськи закрывать от народа, да и поближе можно рассмотреть. Нет чтобы под жопу что положить, да на верх закинуть.
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5k
r.a.t. Час назад
Странно. Когда молятся на святость долбанутого педофила и сушёные трупы, их "чувства" защищают. А если на вполне безобидные ананасы, то копы забирают.
А в чём разница между этой весенней ласточкой и остальными с "карлсоном башке"?
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4k
Wertos Час назад
Я в чём проблем то ? На рисунки можно, а на ананасы нельзя ?
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25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
По идее бог во всём, в том числе и в консервированных ананасах, и бог создал её нагой, так что по канонам , всё норм, разве что татухи, не по христиански это!
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55
Dima 2 часа назад
Видимо хорошая соль из Питера поступила! Можно даже проследить её маршрут, пока засветилась в Москве и Сочи!
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344
Вик Тор Dima 58 минут назад
Не обязательно соль ,просто клиентка соответствующего заведения.
Обострение. Пару недель полечат отпустят -неопасная.
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