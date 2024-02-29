В Москве полицейские задержали девушку, которая молилась на консервированные ананасы

По данным новостного портала Shot женщине 35 лет и она живёт в элитном доме на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово. По её словам, приехать в другую часть Москвы, раздеться и начать поклоняться ананасам ей "велел Всевышний".

Когда прибывшие полицейские попытались её увести, она начала кидаться на прохожих и смеяться, параллельно упрашивая отдать её "отцу по имени Вечность". Но вместо этого сотрудники доставили её сначала в отделение, а уже оттуда — в психиатрическую больницу в районе Преображенское. Диагноз предстоит установить специалистам.