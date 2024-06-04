В Москве поднялась не только температура

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Сотрудница московского телеканала рассказывала о дожде, накрывшем город в начале первой недели лета. При этом девушка отметила, что температура воздуха поднялась до +26. Вместе с этим у зрителей мужского пола также поднялось настроение.
На улице дождливо и немного ветрено.
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