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В Москве поднялась не только температура

В Москве поднялась не только температура

Автор:
04 июня 2024 06:05
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Москва   Россия   ветер   забавно   платье   погода   
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Сотрудница московского телеканала рассказывала о дожде, накрывшем город в начале первой недели лета. При этом девушка отметила, что температура воздуха поднялась до +26. Вместе с этим у зрителей мужского пола также поднялось настроение.

На улице дождливо и немного ветрено.

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Метки: Видео   Девушка   Москва   Россия   ветер   забавно   платье   погода   
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10  комментариев
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40k
Андрей Иванов 2 часа назад
Давление поднялось, да
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10k
Alex 2 минуты назад
У меня тоже поднялось )
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9k
perekrestok 14 минут назад
Красивая! Приятно было посмотреть. Еще более приятно было бы если бы зонт убрала и постояла бы в мокром платье. Так бы и дождь заценили и красоту девушки!
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5k
Интерактивный Конвертер 19 минут назад
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34k
Slonyash Полчаса назад
Мне лично понравилось!
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494
Skywriter 59 минут назад
Сильный-сильный дождь, да и ветер-проказник
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15k
Antique computer 59 минут назад
Какая же высокая в Москве температура!
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1k
Alexandr Час назад
Мило
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3309 постов (3250 в горячем)

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