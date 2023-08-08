Необычную тренировку заметили в одном из дворов Москвы

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С одной стороны, вроде нехорошо, дети вокруг. С другой стороны, неплохо у нее получается.
Такие занятия мы не пропускаем!)
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Марья Ивановна раздала анкеты. Вовочка честно написал:
"Отец - инженер, мать - проститутка". Марья Ивановна вызвала в школу отца Вовочки. "Все верно,"- сказал отец. Марья Ивановна расплакалась и побежала к директору школы. "Мамы всякие нужны, мамы всякие важны."- процитировал директор и записал Вовин адрес в записную книжку.