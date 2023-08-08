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Необычную тренировку заметили в одном из дворов Москвы

Необычную тренировку заметили в одном из дворов Москвы

Автор:
08 августа 2023 09:23
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Двор   Девушка   Москва   тренировка   шест   
2480
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С одной стороны, вроде нехорошо, дети вокруг. С другой стороны, неплохо у нее получается.

Такие занятия мы не пропускаем!)

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Метки: Видео   Двор   Девушка   Москва   тренировка   шест   
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4  комментария
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16k
Совранский 46 минут назад
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5k
MPEG-8 20 минут назад
Анекдот про Вовочку)))
Марья Ивановна раздала анкеты. Вовочка честно написал:
"Отец - инженер, мать - проститутка". Марья Ивановна вызвала в школу отца Вовочки. "Все верно,"- сказал отец. Марья Ивановна расплакалась и побежала к директору школы. "Мамы всякие нужны, мамы всякие важны."- процитировал директор и записал Вовин адрес в записную книжку.
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6k
livaneth 39 минут назад
Ссылка youtu.be
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Тварь 45 минут назад
Показалось
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