Новейшие дорожные технологии прямиком из Якутии

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Плохие дороги - это одна из вечных проблем в регионах, но когда приходит, зима всё меняется!
Инновационный «жидкий асфальт» разработали энтузиасты в Якутске. Благодаря 40 градусным морозам новое покрытие быстро становится твёрдым и легко выдерживает вес автомобилей. А если его ещё песочком посыпать, так вообще красота!
Правда, держится такая дорога только до весны. Но зато несколько месяцев можно будет спокойно ездить и не переживать за свою подвеску.
Правда, держится такая дорога только до весны. Но зато несколько месяцев можно будет спокойно ездить и не переживать за свою подвеску.
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