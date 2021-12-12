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Новейшие дорожные технологии прямиком из Якутии

Новейшие дорожные технологии прямиком из Якутии (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 декабря 2021 16:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дороги   морозы   якутия   
1089
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Плохие дороги - это одна из вечных проблем в регионах, но когда приходит, зима всё меняется!

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Метки: Юмор   видео   дороги   морозы   якутия   
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4  комментария
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11k
котегRUS Час назад
у нас с 90-х годов так лесовозные дороги ремонтируют..
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1k
Виталий 17 минут назад
А потом посыпят песочком
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719
zeros68 Час назад
Автобан ёпта..
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3k
Честер Час назад
...............Норм
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