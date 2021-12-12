Новейшие дорожные технологии прямиком из Якутии

Инновационный «жидкий асфальт» разработали энтузиасты в Якутске. Благодаря 40 градусным морозам новое покрытие быстро становится твёрдым и легко выдерживает вес автомобилей. А если его ещё песочком посыпать, так вообще красота!

Правда, держится такая дорога только до весны. Но зато несколько месяцев можно будет спокойно ездить и не переживать за свою подвеску.