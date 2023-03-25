"Вот олени, в натуре олени!": в Якутии стадо не поделило дорогу с поездом

-Вы почему на работу опоздали?
- Да какие-то олени мешали!
Стаду оленей надоело идти по глубокому снегу, и они решили упростить себе жизнь. Вот только машинист поезда не особо был рад такому соседству на железнодорожных путях.
Забавные кадры были засняты на маршруте Тында — Нижний Бестях.
Олени упорно не хотели освобождать дорогу поезду, некоторое время они бежали впереди локомотива, не реагируя на гудки, а перед мостом они и вовсе встали, перекрыв полностью дорогу. Видимо, между оленьими пантами зародилась мысль понтоваться до конца. В итоге работники ж\д решили разогнать их старым дедовским способом — палкой.
Источник:
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