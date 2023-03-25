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"Вот олени, в натуре олени!": в Якутии стадо не поделило дорогу с поездом

"Вот олени, в натуре олени!": в Якутии стадо не поделило дорогу с поездом

Автор:
25 марта 2023 11:39
Сообщество : Животные
Метки: Якутия   видео   железная дорога   олени   понты   стадо   
514
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-Вы почему на работу опоздали?

- Да какие-то олени мешали!

Стаду оленей надоело идти по глубокому снегу, и они решили упростить себе жизнь. Вот только машинист поезда не особо был рад такому соседству на железнодорожных путях.

Забавные кадры были засняты на маршруте Тында — Нижний Бестях.

Олени упорно не хотели освобождать дорогу поезду, некоторое время они бежали впереди локомотива, не реагируя на гудки, а перед мостом они и вовсе встали, перекрыв полностью дорогу. Видимо, между оленьими пантами зародилась мысль понтоваться до конца. В итоге работники ж\д решили разогнать их старым дедовским способом — палкой.


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Метки: Якутия   видео   железная дорога   олени   понты   стадо   
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7  комментариев
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5k
Frank Borman Полчаса назад
Давить надо было. Тогда вечером были бы пельмешки из оленины. Под водочку - самое оно.
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21k
BiZ 19 минут назад
можно было парочку с собой посадить..
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2k
krokodilov 20 минут назад
Был случай верблюд перед тепловозом бежал "надцать" километров, как встал в колею так и пер вперед. Хз конечно может на них так колея действует как красные флажки на волков.
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43k
Валерий Полчаса назад
кондуктор нажми на тормозааа
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