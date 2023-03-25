"Вот олени, в натуре олени!": в Якутии стадо не поделило дорогу с поездом

Стаду оленей надоело идти по глубокому снегу, и они решили упростить себе жизнь. Вот только машинист поезда не особо был рад такому соседству на железнодорожных путях.

Забавные кадры были засняты на маршруте Тында — Нижний Бестях.

Олени упорно не хотели освобождать дорогу поезду, некоторое время они бежали впереди локомотива, не реагируя на гудки, а перед мостом они и вовсе встали, перекрыв полностью дорогу. Видимо, между оленьими пантами зародилась мысль понтоваться до конца. В итоге работники ж\д решили разогнать их старым дедовским способом — палкой.