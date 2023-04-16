Ямы Томска против заниженной "Приоры"

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Как быстро и эффективно избавиться от обвесов на отечественном автопроме.
В этом коротком, но поучительном ролике наглядный пример того, как ямы Томска борются с заниженными "Приорами".
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