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Ямы Томска против заниженной "Приоры"

Ямы Томска против заниженной "Приоры"

Автор:
16 апреля 2023 08:56
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   видео   дороги   приора   томск   ямы   
1055
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Как быстро и эффективно избавиться от обвесов на отечественном автопроме.

В этом коротком, но поучительном ролике наглядный пример того, как ямы Томска борются с заниженными "Приорами".


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Метки: Юмор   видео   дороги   приора   томск   ямы   
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15  комментариев
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37k
Александр Час назад
Чем выше горы, тем ниже приоры...
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939
Yossarian 7 минут назад
Трущобы Томска
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43k
Валерий 11 минут назад
никого не смущают такие дороги? мне глубоко пох на приору и её дурачка хозяина, а вот за такие дороги пора бы уж дрюкать на самом высоком уровне, сколько можно в самом деле
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260
DrEris 19 минут назад
Аульщик?
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8k
Владимир 21 минуту назад
Со 2-й по 5-юсекунду крутые повороты. Особенно у той, что справа....
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10k
Сергей 21 минуту назад
Петух опущеный
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6
. Полчаса назад
Низкий таз радует глаз!
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4k
MPEG-8 Полчаса назад
Парень с соседних гаражей как то схватил такую, после уже понял, что обратно не так просто её переделать и тут же продал и перекрестился.
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28k
Alex Полчаса назад
Хачь-мобиль опущенный
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25k
ПаганецЪ Полчаса назад
Не "заниженной", а опущенной!
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4k
pinbalist 36 минут назад
Тупость часто наказывается :)
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26
no. 51 минуту назад
надеюсь, не последняя.
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74k
Viktor 58 минут назад
Не понимаю их! А как они техосмотр проходят?
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