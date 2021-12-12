FISHKINET
Сообщество Юмор 13460 постов • 2775 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Актеры дубляжа устроили спектакль для телефонных мошенников

Актеры дубляжа устроили спектакль для телефонных мошенников (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 декабря 2021 10:05
Сообщество : Юмор
Метки: prank   Актеры дубляжа   Юмор   видео   розыгрыш   телефонные мошенники   
2792
1
1

Телефонные мошенники застали актеров дубляжа прямо во время работы.

Было бы прикольно, если бы они начали разговаривать голосами смешариков)


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: prank   Актеры дубляжа   Юмор   видео   розыгрыш   телефонные мошенники   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
АнтонПолднев Час назад
Красавчики. Эта пять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Квизо 10 минут назад
Она переигрывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
468
Олег 14 минут назад
А на телефонное мошенничество ещё ведутся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
fin4all 51 минуту назад
Ребята красавцы, но почему мошенники сразу? Обычный опрос
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
☾ Атеист ☽ 2 часа назад
Молодчики!
Дауж, задолбали эти зоновские служащие банка)) Тоже хочу разыграть, но время тратить даже не хочется на этих выродков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
Показать ещё
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото) Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото) Розыгрыш пошел не по плану Розыгрыш пошел не по плану Я художник - я так вижу Я художник - я так вижу Дорогой, зачем ты побрил моё мыло? Дорогой, зачем ты побрил моё мыло? Розыгрыш девушки в магазине Розыгрыш девушки в магазине Безобидный и смешной розыгрыш мужчины Безобидный и смешной розыгрыш мужчины
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1043760



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих"
0
113
В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих"
Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии
0
292
Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии
Набирающие популярность в сообществах
9 декабря в России отмечают День героев Отечества
0
33
9 декабря в России отмечают День героев Отечества
"И хобот слону оторвет": в соцсетях восхищаются сотрудницей украинской полиции
0
59
"И хобот слону оторвет": в соцсетях восхищаются сотрудницей украинской полиции
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото)
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
0
1

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#ватермарк#приколы#новости#юмора#Разное#Жизнь#знаменитости#полиция
#фото#животные#прикол#подборка#смешные#Ynews#комментарии#интересное#кино#актеры
#интересно#люди#история#картинки#познавательно#добрые видео#СССР#дтп#сарказм#Япония

На что жалуетесь?

Вернуться