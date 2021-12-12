Актеры дубляжа устроили спектакль для телефонных мошенников

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Телефонные мошенники застали актеров дубляжа прямо во время работы.
Было бы прикольно, если бы они начали разговаривать голосами смешариков)
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Или я не прав?
Дауж, задолбали эти зоновские служащие банка)) Тоже хочу разыграть, но время тратить даже не хочется на этих выродков.
Интересно, что у вас за номер такой, что вас так сильно достают?