Актеры дубляжа устроили спектакль для телефонных мошенников

Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото)

Розыгрыш пошел не по плану

Я художник - я так вижу

Дорогой, зачем ты побрил моё мыло?

Розыгрыш девушки в магазине

Безобидный и смешной розыгрыш мужчины