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В Красногорске установили памятные таблички в честь бездействия чиновников

В Красногорске установили памятные таблички в честь бездействия чиновников

Автор:
03 ноября 2023 16:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Красногорск   дороги   жители   отчаяние   таблички   хамство   чиновники   
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Местные жители совсем отчаялись и решили хотя бы так повлиять на ситуацию.

В Красногорске есть ЖК «Митино 02». Контора, которая его изначально строила, обанкротилась. Поэтому заканчивать проект пришлось государству - и его сдали, хоть и с задержкой в два года. Теперь там есть 9 домов, детский сад и вскоре будет школа.

Вот только дорогу ко всему этому построить забыли.

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Вернее, они есть, но строительные. Ездить на легковых авто по ним - ну только если машину не жалко. Как рассказывает местный житель:

Заехать, конечно, можно. Есть две дороги, но обе строительные, то есть их проложили для своих грузовиков строительные компании, которые строили дома. Администрация уже 4 года обещает что-то сделать, но воз и ныне там. На балансе мэрии эти дороги не значатся, их никто не содержит, они убитые все, узкие, неосвещённые. К нам таксисты не ездят, невозможно вызвать машину. При этом к нам периодически приезжает мэр Красногорска Волков, кивает головой, обещает, садик открывает. Недавно жители ЖК скинулись и на свои деньги построили въезд, потому что уже десятки машин были поломаны из-за бездорожья. Это просто хамство по отношению к людям.

В честь 4-летия бездорожья, жители поставили памятные таблички у каждого въезда. Один назвали именем Бездействия Фонда развития территорий (он занимается обеспечением инфраструктуры), а второй - именем Тимура Магомедова (замглавы администрации Красногорска по строительным вопросам).

Возможно, дороги после этого они не увидят никогда. Или наоборот - власти велят проложить её в кратчайшие сроки.

Источник:

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Метки: Видео   Красногорск   дороги   жители   отчаяние   таблички   хамство   чиновники   
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12  комментариев
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15k
Kucher 2 часа назад
Вот что власти точно велят сделать в кратчайшие сроки - это убрать таблички. 100%
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33k
БамбарбияКиргуду 51 минуту назад
Венки надо вешать,а не таблички.С фотографиями чиновником.Тимур Магомедов.Ну вот и дожились.Начальник.В России кто угодно начальник только не русский.Русские-это местные индейцы.
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4k
Ухалус Посовиномус Час назад
Еще и оштрафуют за самовольную дорогу и сломать заставят. У нас это вполне практикуется))
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1k
Grandelo Час назад
А что их депутат делает, которого они выбирали?
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33k
Ego sum qui sum Час назад
если бы чиновники делали свою работу, в России была бы всего одна беда
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54k
Мойша 2 часа назад
В данном месте сошлись две беды России: дураки и дороги.
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August

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