В Красногорске установили памятные таблички в честь бездействия чиновников

В Красногорске есть ЖК «Митино 02». Контора, которая его изначально строила, обанкротилась. Поэтому заканчивать проект пришлось государству - и его сдали, хоть и с задержкой в два года. Теперь там есть 9 домов, детский сад и вскоре будет школа.

Вот только дорогу ко всему этому построить забыли.

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Вернее, они есть, но строительные. Ездить на легковых авто по ним - ну только если машину не жалко. Как рассказывает местный житель:

Заехать, конечно, можно. Есть две дороги, но обе строительные, то есть их проложили для своих грузовиков строительные компании, которые строили дома. Администрация уже 4 года обещает что-то сделать, но воз и ныне там. На балансе мэрии эти дороги не значатся, их никто не содержит, они убитые все, узкие, неосвещённые. К нам таксисты не ездят, невозможно вызвать машину. При этом к нам периодически приезжает мэр Красногорска Волков, кивает головой, обещает, садик открывает. Недавно жители ЖК скинулись и на свои деньги построили въезд, потому что уже десятки машин были поломаны из-за бездорожья. Это просто хамство по отношению к людям.

В честь 4-летия бездорожья, жители поставили памятные таблички у каждого въезда. Один назвали именем Бездействия Фонда развития территорий (он занимается обеспечением инфраструктуры), а второй - именем Тимура Магомедова (замглавы администрации Красногорска по строительным вопросам).